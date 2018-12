Les marchés de Noël sont-ils rentables dans l'Yonne ?

Yonne, France

Oui, c'est rentable pour une majorité d'exposants. estime Michel Mackaie, maire d'Argenteuil sur Armançon, l'un des plus gros marchés de Noel en Bourgogne : "tout ce qui est produits de bouche, cela fonctionne bien. L'artisanat d'art, c'est beaucoup plus difficile depuis quelques années, depuis 2008 on sent que les gens se privent de certaines choses."

Les métiers de bouche en profitent plus que les artisans d'art

Or les exposants doivent payer leur stand. Françoise Benony est peintre sur porcelaine. Elle fait les marchés de Noël depuis treize ans : "les places ne sont pas données. Vous réfléchissez à deux fois avant de mettre 90 euros parce que j'ai vu à Argenteuil des gens qui n'ont pas travaillé du tout. Les gens vont plutôt acheter du boudin blanc que de vous acheter une tasse. L'art n'est pas nécessaire."

Une grosse date commerciale pour certains

Et entre l'art et le cochon, c'est sans conteste ce dernier qui l'emporte. Pierre Paillot de la charcuterie Paillot à Noyers vient chaque année à Argenteuil : "on va faire un bon mois de travail en deux jours. C'est évidemment un gros coup, c'est là où il faut être. C'est une grosse date commerciale pour nous."

Les marchés de Noël, un mélange des genre qui ne prend pas toujours

Mais tous les métiers de bouche ne font pas recette. Certains abandonnent les marchés de Noël comme ce fromager : "on mélange les objets de Noël, l'alimentaire, tout cela est mélangé. Ce n'est pas forcément très pertinent. J'ai un peu renoncé en effet aux marchés de Noël." Des marchés qui sont malgré tout de plus en plus nombreux chaque année dans l'Yonne