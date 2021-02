Les mariages à l'arrêt : dans la Loire, "des professionnels ont abandonné leur activité"

Peut-être une saison blanche pour les professionnels du mariage. D'habitude le blanc est bon signe mais en 2021 c'est la couleur de la colère et de l'inquiétude.

Invitée Marine Curtil Copier

France Bleu Saint-Étienne Loire : Normalement début février on se prépare à la saison ?

Marine Curtil, co-fondatrice du réseau Esprit Mariage : Dans notre région les lieux sont très sollicités avec des projets montés 2 ou 3 ans à l'avance. On se retrouve à gérer les demandes de 2022-2023 et les reports de 2020. Depuis le mois de mars, les pistes de danse sont interdites. Malgré les lieux de réception fermés, les mariés gardent espoir pour le premier semestre alors aussi que les restaurants ne savent pas s'ils pourront rouvrir. A chaque fois qu'on décale un mariage, ce sont 10 prestataires qui recommencent leur travail.

Vous demandez de la visibilité ?

Comme tout le monde ! Il y a des gens dans le réseau qui ont abandonné leur activité plutôt que d'être dans le flou et de dépenser de l'énergie sans savoir s'il vont avoir de rentrées d'argent. On est partagé entre la volonté des futurs mariés d'avancer sur le projet et la lassitude de ne faire que décaler depuis un an. Certains futurs mariés ou certains prestataires n'arrivent pas à se mettre à la place de l'autre. Un prestataire qui recommence trois fois son travail a envie de facturer. A l'inverse, un futur marié aimerait bien être remboursé.

Vous préféreriez avoir une ligne de mire fixe ?

On comprend qu'on ne puisse pas savoir mais on est dans un contexte à 20 000 cas par jour. L'an dernier, alors qu'il y en avait 300, les pistes de danse étaient interdites. On voit difficilement comment dans trois mois on sera autorisé à rassembler 100 ou 150 personnes. Il faut être cohérent pour que les prestataires préservent leur énergie et se projettent, peut-être, pour avoir un autre boulot. Que ce soit un peu plus posé, un peu plus calme pour tout le monde.