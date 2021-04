"Les mariages pourront à nouveau être célébrés à partir du 19 mai", selon les professionnels de l'événementiel

C'est une bonne nouvelle pour les fiancé-e-s ! La présidente de l'Union des professionnels solidaires de l'événementiel, Mélissa Humbert-Ferrand, annonce ce vendredi sur franceinfo que "les mariages pourront à nouveau être célébrés à partir du 19 mai". Si les mariages religieux et civils sont tout à fait possibles pendant ce troisième confinement, ils doivent être célébrés sous certaines conditions : port du masque, gel hydroalcoolique à l’entrée, et pas plus de six personnes en extérieur. Mais le calendrier du déconfinement qui débute ce lundi 3 mai offre des perspectives pour les professionnels de l'événementiel.

Selon Mélissa Humbert-Ferrand, à partir du 19 mai, "les lieux de rassemblements familiaux pourront rouvrir leurs portes, en extérieur dans un premier temps, puis en intérieur avec jauge à partir du 9 juin". Elle assure ainsi que cette jauge du nombre d'invité-e-s sera fixée à "50% de la capacité du lieu", avec six convives installé-e-s par table. Il faudra cela dit respecter le couvre-feu toujours en vigueur, mais reporté à 21h le 19 mai, puis à 23h le 9 juin.

Cette annonce vient donner du baume au cœur des professionnels du secteur du mariage, après quasiment deux saisons blanches. En raison de l'épidémie de coronavirus, plusieurs mariages ont dû être annulés ou reportés depuis 2020. Celles et ceux qui veulent tout de même se marier en mairie ou à l'église avant cette date du 19 mai doivent respecter un protocole sanitaire stricte : porter le masque, installer deux sièges libres entre chaque convive ou famille d'invité-e-s et n'occuper qu'une rangée sur deux. Les mairies peuvent aussi imposer d'autres règles.