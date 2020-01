Les marins défendent leur régime de retraite spécifique

Le Havre, France

C'est l'un des 42 régimes spéciaux, héritier d'une longue tradition marine, qui remonte au XVIIe siècle. Actuellement, les marins pêcheurs, qui embarquent souvent très jeunes, peuvent partir à la retraite plus tôt, notamment à cause de la pénibilité reconnue de leur statut.

Dans les négociations actuelles sur la réforme des retraites le gouvernement a déjà accordé des concessions à plusieurs métiers: les policiers, les danseurs de l'Opéra, les pilotes de lignes et donc les marins. Invitée ce matin sur France Bleu Normandie Delphine de Franco, nouvelle secrétaire générale de la CFDT maritime, a défendu ce régime de retraite particulier. "Le régime universel pourquoi pas mais on a un métier reconnu comme difficile. On a un âge départ légal de 55 ans après 15 ans de service, ou 50 ans si 25 ans de service dans la marine". Ce régime qui doit être maintenu concerne aussi bien la marine marchande que les marins pêcheurs. Les discussions ne sont cependant pas terminées et la CFDT maritime souhaite une garantie sur le niveau des pensions.

La CFDT maritime ne soutient pas les opérations de blocages portuaires menées par la CGT des ports et docks qui appelle à une nouvelle journée ports morts ce jeudi 9 janvier.