Les marseillais boudent le centre ville

Difficultés de stationnement, commerces qui ferment, attractivité des centres commerciaux en périphérie... Les commerçants s'inquiètent pour l'avenir du centre ville de Marseille, qu'ils voient peu à peu se désertifier.

Les zones commerciales se multiplient. Et les centres villes sont délaissés. Ce phénomène est national. Dans les petites villes, un magasin sur dix ferme ses portes. Mais il se ressent aussi à Marseille, deuxième ville de France.

Des causes multiples sont responsables de ce phénomène: facteurs sociaux, économiques, prix des parkings, augmentation des loyers, retrait des services publics...

Demain, se tient à Paris les assises sur la revitalisation économique et commerciale des centres villes. Ces assises se basent sur un rapport de plus de 400 pages qui préconisent la mise en place d'un agenda "commerces en cœur de ville."

Alors pour relancer l'activité en centre ville, tous les partenaires, patronat , ville , métropole, associations de commerçants souhaitent la création d'une nouvelle zone franche urbaine pour redynamiser l'hypercentre.

Ce dispositif pourrait permettre un allègement fiscal de plusieurs dizaines de milliers d'euros par an et par entreprise. Aujourd'hui Marseille compte deux zones franches urbaines dans les quartiers nords, et leur succès ne se dément pas. Reste à savoir si la recette peut fonctionner sur le centre ville pour sauver certains des 14000 emplois mais aussi en créer de nouveaux.