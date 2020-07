PHOTOS Les masques sont de nouveau obligatoires sur les marchés d'Annecy

Pour faire votre marché à Annecy pensez bien à prendre votre panier, et désormais aussi votre masque. Les masques sont de nouveau obligatoire depuis ce samedi 25 juillet. Cette mesure a été prise par la mairie d'Annecy pour éviter la propagation du coronavirus. On parle bien de marchés en plein air mais il y a tellement de monde qu'il est difficilement possible de respecter les distances physiques.

Ce samedi tout le monde était masqué

Le marché Taine a changé de visage à en croire Marie-Pierre, une habituée : "la semaine dernière nous étions seulement 2 ou 3 personnes à porter un masque, aujourd’hui tout le monde en a un, c'est bien mieux !". Globalement cette mesure est plutôt bien acceptée par les clients comme Catherine : "c'est une bonne chose . Comme sur le marché nous sommes très proches les uns des autres, porter le masque est sécurisant". Mais d'autres ne comprennent pas, "un jour on nous dit qu'il ne faut pas porter de masque, un autre jour il devient obligatoire. On ne sait plus ! Mais bon, je le porte car je ne veux pas payer 135 euros d'amende", explique Pierre.

Tour le monde porte un maque un marché Taine ce samedi 25 juillet © Radio France - Anne Chovet

Pas de verbalisation pour l'instant

Pour l'instant il n'est pas question de distribuer des amendes. Neuf policiers municipaux circulent sur le marché Taine, ou sont postés aux entrées, mais ils sont là pour expliquer la consigne, vérifier qu'elle est bien appliquée et distribuer des masques gratuits, fournis par la ville d'Annecy, pour les clients ou les marchands qui n'en n'ont pas.

Des policiers municipaux sont postés aux entrées du marché Taine © Radio France - Anne Chovet

Les marchands misent sur le port du masque pour continuer à travailler

"Pour nous c'est formidable, comme ça le marché peut continuer à fonctionner", Philippe un marchand.

Porter un masque pendant plusieurs heures, avec la chaleur et le fait de beaucoup parler avec les clients n'est pas évident. Mais du côté des marchand là aussi cette mesure est plutôt bien accueillie. "C'est parfait, on met le masque comme ça on peut travailler. Si l'épidémie repart ils vont nous arrêter le marché, pour nous c'est pas bon, explique Philippe marchand de bijoux, donc c'est pas compliqué, on porte le masque !"