Les Mayennais appelés à participer à une campagne de financement pour des installations photovoltaïques

C'est une énergie renouvelable qui a le vent en poupe. Celle des rayons du soleil grâce à l'utilisation de panneaux photovoltaïques. Pour soutenir cette démarche qui permet une certaine indépendance énergétique, la Société Énergie Mayenne lance une campagne de financement participatif. Les Mayennais peuvent ainsi participer à la transition énergétique en investissant dans les centrales solaires de leur territoire.

Les explications de Christophe Lemarié, directeur technique au sein de la Société Énergie Mayenne :

"Notre société investit dans beaucoup de centrales photovoltaïques qui sont installées sur le patrimoine communal. Et nous avons décidé de laisser une partie de l'investissement aux Mayennais qui souhaiteraient investir dans la transition énergétique en Mayenne, aux travers de centrales photovoltaïques qui vont être réparties sur l'ensemble du département. On sait qu'il y a de plus en plus de citoyens qui veulent participer à l'autonomie énergétique de notre territoire. Il y a un vrai enjeux de produire localement notre électricité, donc là, c'est une bonne opportunité de le faire."

Quelles sont les modalités pour participer à cette campagne de financement ?

"La somme minimum que l'on peut investir est de 100 euros. Ensuite, il y a deux axes. Soit les Mayennais deviennent actionnaires d'un fond d'investissement citoyen qui s'appelle Énergie partagée. Les gens achètent des actions par 100 euros et peuvent espérer un rendement de 4% par an. Ou alors, ils deviennent sociétaire d'Enercoop Pays de la Loire qui est un fournisseur d'électricité renouvelable. Et là, les contributeurs bénéficient d'une réduction d'impôt de 25%."

Plusieurs projets vont voir le jour prochainement en Mayenne précise Christophe Lemarié : "on va réaliser tous les mois deux à trois installations photovoltaïques qui font souvent environ 200 kW. cela correspond à la consommation électrique de 200 habitants. On est donc sur une phase de développement très important qui peut nous permettre d'être dans une autonomie électrique assez rapidement. Il y a notamment des projets à Villaines-la-Juhel, avec trois installations. Deux ombrières sur des terrains de sport et puis, on va couvrir le futur boulodrome. Le mois prochain, un nouveau projet va également naître à Quelaines-Saint-Gault où l'on va couvrir le terrain de pétanque."

Les personnes qui souhaitent investir peuvent se rendre sur le site www.semenergie53.fr pour obtenir toutes les informations nécessaires à leur souscription. La Société Énergie Mayenne espère ainsi lever entre 200.000 et 300.000 euros grâce à cette campagne de financement participatif.