Les Mayennais travaillent de plus en plus hors de leur intercommunalité

C'est une tendance dans les Pays de la Loire qui se confirme en Mayenne : de plus en plus de personnes travaillent en dehors de l'intercommunalité dans laquelle elles vivent.

Les ligériens sont de plus en plus nombreux à travailler dans une autre intercommunalité que la leur

Mayenne, Département Mayenne, France

Travailler dans sa ville de résidence ou à cinq minutes en voiture : ça concerne de moins en moins de Mayennais depuis 15 ans. Les trajets domicile-travail ont augmenté entre 2006 et 2016 selon une étude de l'Insee, comme dans toute la région ligérienne.

Des Lavallois qui travaillent ailleurs

A Laval, l'emploi diminue moins que les "résidents en emploi" : en clair, les Lavallois ont tendance à travailler ailleurs. Ils sont de plus en plus nombreux dans ce cas de figure : leur nombre a augmenté de 27% entre 2006 et 2016, soit 1.800 personnes de plus. Ces actifs vont pour la plupart travailler vers Mayenne et Vitré, en Ille-et-Vilaine.

De la même façon, le nombre d'actifs qui travaillent à Laval sans y habiter a fortement augmenté. Au niveau de la région Pays de la Loire, le nombre de personnes qui travaillent en dehors de leur intercommunalité de résidence a augmenté de 5% entre 2006 et 2016 : 36% des ligériens sont désormais dans ce cas de figure.