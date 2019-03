Les mécaniciens à domicile se développent dans l'Yonne

C'est un métier qui se développe, mécanicien à domicile. Des passionnés qui ne veulent plus travailler dans un garage et recherchent le contact direct avec le client. Une idée qui fait son chemin dans un département où il faut parfois faire des dizaines de kilomètres avant de trouver un garagiste.

A Malay-le-grand (Yonne) Cédric a fait appel à Dépann Pneu la société créée à Sens par Romain Roy l'été dernier. Ce client explique : "je dois passer le contrôle technique bientôt. Je savais qu'il y avait les pneus à changer, j'ai découvert qu'il y avait les plaquettes aussi. Cela s'est fait très rapidement avec monsieur sur les réseaux sociaux."

Regarder le mécanicien à l'oeuvre sur sa voiture

Le mécanicien explique à son client tous ses gestes "là je vais lever la voiture et poser une chandelle. Et je vais pouvoir attaquer les travaux sur le véhicule." Ici tout le matériel tient dans un petit camion, un investissement de 10.000 euros, financé notamment grâce à un micro-crédit de l'ADIE, une association qui aide les créateurs d'entreprises.

Cédric regarde attentivement les gestes du professionnel et cherche à comprendre, car il n'y connaît rien en mécanique : "on ne peut pas voir tout cela dans un garage. Là, on voit la personne faire avec notre voiture."

Des conseils de pro après réparation

En une heure pneus et plaquettes sont montés. Cédric demande quelques conseils sur la manière de freiner avec des plaquettes neuves. Romain Roy lui répond : "ça va surprendre au départ. Si vous freinez trop fort, cela va piller d'un coup. Il y aura peut-être un petit bruit au début, mais ça partira rapidement."

Cela rassure les clients de voir le travail qu'on fait - Jimmy Brun, gérant de la société EURL JMB

Jimmy Brun, lui, habite Ouanne et il a créé l'entreprise JMB en novembre dernier après avoir investi 15.000 euros dans un camion et du matériel. Sa motivation a été principalement d'avoir des contacts directs avec les clients : "On rentre presque dans la vie privée des gens comme on va chez eux et surtout, en parlant avec les gens on apprend beaucoup de choses. Les clients sont de plus en plus demandeurs de prestations à domicile. On voit mon camion-atelier, on voit comment je travaille. Le client reste à mes côtés pendant l'intervention. Cela les rassure en voyant le travail qu'on fait."

Diversifier l'activité de mécanique à domicile

Romain Roy enverra la facture à son client par mail. Prochainement ses clients pourront même payer en carte. Et pour augmenter son activité, il veut se diversifier : "avant je ne faisais que le montage des pneus, poids, agricoles et voiture. Et en fait, en parlant avec les gens je me rends compte qu'il faut se diversifier un peu plus. Maintenant je fais la rénovation des phares. Je vais peut-être aussi me lancer dans le montage de chenilles sur les mini-pelles."

Une prestation à domicile, c'est en tout cas ce que veulent maintenant les clients selon lui : "pendant qu'ils font leurs courses, j'interviens sur leur voiture et quand ils sortent, c'est fini, ils rentrent chez eux." Des interventions sans rendez-vous, des échanges sur Facebook et pas de frais de déplacement, voilà le secret de ces nouveaux garagistes.