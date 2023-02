Les médecins libéraux picards nombreux à être en grève ce mardi

Forte mobilisation ce mardi 14 février chez les médecins libéraux picards. Après des premières journées de mobilisations fin 2022, les syndicats ont de nouveau appelé à un mouvement d'ampleur. Notamment pour les médecins généralistes, dont les principaux syndicats appellent à fermer les cabinets.

Ce que fera Alexis Boisdin, généraliste à Rosières-en-Santerre et représentant dans la Somme du syndicat MG France. Son syndicat avait parlé de "provocation" le 2 février après la proposition de l'Assurance Maladie d'augmenter d'1 euro 50 le tarif de la consultation, de 25 à 26,50€, alors qu'MG réclamait 5 euros d'augmentation. "La colère est loin d'être retombée" décrit Alexis Boisdin, qui se rend à Paris pour la manifestation prévue à 13h au départ des Invalides. "La dernière revalorisation date de 2017 et le prochain tarif va courir jusqu'en 2026, donc 1 euro 50 c'est vraiment loin d'être suffisant".

Son syndicat ne reprend pas la proposition du collectif "Médecins pour demain" formé fin 2022 qui demande lui un doublement du tarif de la consultation jusqu'à 50 euros. "Mais on comprend la colère des collègues", reconnaît Alexis Boisdin. Les trois médecins généralistes et les deux remplaçants du cabinet médical de Rosières-en-Santerre dont il fait partie seront en grève ce mardi. "On comprend", juge un patient même si une autre précise "que passer à 50 euros c'est trop, sinon on y arrive plus, tout augmente !". "Leur salaire n'a pas évolué comme dans beaucoup de professions donc ils ont le droit de faire grève !", soutient une mère de famille qui attend dans le cabinet pour son enfant malade.

Une proposition de loi débattue au Sénat dans leur viseur

Dans le viseur des médecins généralistes, il y a aussi la proposition de loi "Rist" - du nom d'une députée Renaissance - qui est examinée à partir de ce mardi au Sénat après une adoption en première lecture. Elle prévoit de faciliter l'accès au kinésithérapeutes, orthophonistes ou encore infirmières en ne rendant plus le passage chez le généraliste obligatoire. C'est ce qui a poussé l'Ordre des Médecins, réputé plus neutre, a appeler également à la mobilisation ce mardi.

"Deux cabinets sur trois seront fermés ce mardi" affirme Henri Foulques, le président de l'ordre dans la Somme : "Augmenter la coopération avec le corps médical, absolument. Mais l'accès au diagnostic, ça reste le fondement du médecin généraliste." Il y a même selon Henri Foulques le risque "d'une médecine à deux vitesses : ceux qui verront un médecin pour faire un diagnostic et ceux qui ne le verront pas."

SOS Médecins également en grève

Pour completer le tableau, SOS Médecins aussi appelle à la mobilisation des médecins et à la grève. Les antennes picardes d'SOS Médecins à Amiens, Beauvais et Saint-Quentin seront d'ailleurs fermées ce mardi pendant 24 heures, à partir 8 heures du matin (Même si l'ARS pourrait réquisitionner SOS Médecins à Amiens pour la nuit de mardi à mercredi). Mais pour d'autres revendications. Il y a d'abord le refus de la nouvelle régulation médicale telle qu'elle est prévue par le Service d'Accès aux Soins, lancé en 2019 et testé depuis 2021 dans la Somme et dans le Nord. "On sait faire la régulation", s'indigne Florent Jendrzejewski, président d'SOS Médecins à Beauvais.

SOS Médecins demande également comme les généralistes une revalorisation de tarif. Celui des visites à domicile. Actuellement de 35 euros, SOS Médecine revendique son doublement à 50 euros. "Les visites à domicile ça prend du temps. Du temps de déplacement, on passe 3/4 d'heure, une heure avec des personnes qui ne voient pas souvent de médecin traitant donc c'est long. Et avec les charges, les impôts et l'URSSAF il ne reste que 12 euros sur les 35. Donc le doublement permettrait d'aider encore plus les patients et nous d'embaucher plus de secrétaires et d'aides administratives pour améliorer le confort du soins", raconte Florent Jendrzejewski, qui se rend également à Paris avec ses collègues pour manifester ce mardi.

