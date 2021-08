Les meilleurs Saint-Nectaire d'Auvergne en décousent à Tauves

Tout le petit monde du Saint-Nectaire avait rendez-vous à Tauves, dans le Puy-de-Dôme, ce dimanche, pour le 20e concours officiel de l'AOP Saint-Nectaire. Des prix étaient distribués dans trois catégories distinctes : fermier, laitier et challenge affineurs.

Dans le concours fermier, 100 fromages Saint-Nectaire étaient présentés par leurs producteurs, un véritable défi pour les organisateurs. "On procède en trois tours, explique Christian Rouchy, technicien à l'interprofession Saint-Nectaire, d'abord un première écrémage à 18 fromages, ensuite 10 et enfin la finale entre les restants."

Un marché fermier était aussi organisé en marge du concours, avec de nombreux producteurs et fromagers venus sur place. © Radio France - Théophile Vareille

Une notation précise pour départager les fromages

Pour départager les fromages, les jury composés à chaque fois de trois jurés utilisent une notation sur 20 très précise : 5 points pour l'aspect, 5 points pour la pâte et 10 points pour le goût.

"Pour l'aspect, il faut que la croute du fromage soit bien uniforme, que la moisissure soit uniformément répartie, détaille Christian Rouchy. Pour la pâte, elle doit avoir quelques trous mais pas trop, et doit être bien moelleuse. Enfin pour le goût il y a un part de subjectivité mais on doit retrouvé ce bon goût de cave, et un bon équilibre entre le salé, l'acidité et l'amer. En un mot, il faut un Saint-Nectaire parfait."