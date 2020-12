Les menus de fête à emporter plébiscités par les Berrichons

Une terrine de foie gras avec un chutney d'oignons, une tarte fine poireaux St-Jacques, un magret d'oie avec une sauce au miel du Berry, et pour finir un dessert poire-caramel, voilà le copieux menu à emporter proposé par Florent Lebrou de l'auberge A l'escargot à La Châtre. Après près de deux mois loin de sa cuisine, le restaurateur apprécie de s'être remis au travail : "On revit ! On n'est pas habitué à rester à la maison". Une satisfaction d'autant plus grande que l'opération a bien marché : les soixante magrets préparés pour les deux réveillons, Noël et St-Sylvestre, ont trouvé acheteurs.

Le soutien de la clientèle

Chef du Beauvoir à Bourges, Mickaël Landaud a également pu remplir son carnet de commandes ces jours-ci : 200 menus vendus à Noël, presque autant pour ce 31 décembre, l'occasion de maintenir le lien avec la clientèle. "On est content de voir la demande qu'on a, les gens nous font travailler, on maintient le contact. Certains nous disent qu'ils viennent nous soutenir pour qu'on ne soit pas oubliés. Ça fait du bien au moral".

A la Cognette à Issoudun, Isabelle Daumy est également satisfaite du succès de ses menus de fin d'année à emporter. Elle fait néanmoins remarquer qu'il ne compensera pas les pertes de l'année : "On est une entreprise de vingt salariés, on ne rattrapera jamais le manque à gagner de l'hôtel et du restaurant sur de la vente à emporter".