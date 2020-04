Le tourisme accuse le coup du confinement dans le Centre-Val de Loire

Les Français commencent à voir le bout du tunnel après les annonces d'Emmanuel Macron, lundi 13 avril, qui a donné la date du 11 mai comme objectif pour un déconfinement progressif. Mais la vie ne reprendra pas son cours normal. Les bars, restaurants, hôtels, musées, cinémas, resteront fermés.

Une saison estivale fortement compromise

Les entreprises du tourisme sont frappées de plein fouet par la crise du Covid-19 et le confinement imposé depuis la mi-mars.

C'est pourtant un secteur essentiel de la région, qui représente normalement 3,5 milliards d'euros recettes annuelles et 35 000 emplois. À l'été 2019, les hébergements touristiques avaient enregistré un record de fréquentation. Cette saison 2020 risque d'être dramatique. Les départements les plus touchés sont logiquement ceux où se trouvent le plus de sites touristiques : le Loire-et-Cher, l'Indre-et-Loire et le Loiret.

Pour sonder tous les acteurs, Jean-Baptiste Lemoyne, le Secrétaire d'État chargé du tourisme, a lancé la semaine dernière son "Tour de France virtuel des régions". Ce mercredi 15 avril, c'était au tour du Centre-Val de Loire. Plus de 2h de concertation avec le président de région François Bonneau et les entreprises.

Le point sur les aides mises en place

Plusieurs dispositifs ont été mis au point par le gouvernement pour soutenir le tourisme :

L'annulation de 750 millions d'euros de charges fiscales et sociales pour les entreprises de l'hôtellerie, la restauration et des arts et spectacles. Annonce de Gérald Darmanin, le ministre des Comptes publics, ce mercredi 15 avril.

pour les entreprises de l'hôtellerie, la restauration et des arts et spectacles. Annonce de Gérald Darmanin, le ministre des Comptes publics, ce mercredi 15 avril. Les prêts garantis par l'État (PGE). Selon Jean-Baptiste Lemoyne, 14 000 entreprises françaises du tourisme ont bénéficié de ces prêts pour un montant d'1,2 milliards d'euros. Dans le Centre-Val de Loire, 450 entreprises ont déjà eu accès à des PGE pour un montant total de 40 millions d'euros.

Le préfet de région Pierre Pouëssel a indiqué que plusieurs entreprises du tourisme, notamment des sites historiques, s'étaient vus refuser l'accès aux PGE par leur banque. "La préfecture peut leur fournir une attestation certifiant que l'Etat garantira le prêt, pour inciter les banques à le leur accorder. Il faut nous contacter directement."

Pour l'instant pas de chiffres sur les pertes du secteur en Centre-Val de Loire. "À l'échelle nationale, le tourisme génère 170 milliards d'euros de recettes annuelles, selon Jean-Baptiste Lemoyne. Chaque trimestre sans activité touristique représente environ 40 milliards de pertes, donc entre 10 et 15 milliards d'euros par mois."

Pas de données non plus sur le taux d'occupation des hébergements touristiques dans la région. Selon François Bonneau, "Les nuitées en hôtels sont résiduelles." En France, il est de l'ordre de 1 à 2% selon le ministre.

Les grands sites régionaux particulièrement touchés

François Bonneau évoque notamment la situation compliquée de sites comme le zoo de Beauval, qui a de lourdes charges à payer avec plus de 200 salariés encore au travail pour s'occuper des animaux, sans aucune rentrée de billetterie.

Le Centre-Val de Loire, avec les châteaux de la Loire et ses parcs naturels, compte de nombreux grands sites touristiques qui investissent pour se développer rapidement et font beaucoup appel à l'emprunt. "Ce sont des sites qui ont particulièrement besoin de notre soutien", a souligné le président de région.

L'opération Good France reportée en 2021

Jean-Baptiste Lemoyne et François Bonneau ont également annoncé le report au printemps 2021 de l'opération Good France, organisée par le ministère des Affaires étrangères pour faire rayonner la gastronomie française et qui devait avoir lieu dans notre région. "C'est d'ailleurs une demande des restaurateurs et de chefs eux-mêmes, explique le secrétaire d'État. Ils n'auraient pas profité de cette opération si elle avait été maintenue cette année."

Réfléchir à un protocole sanitaire

Même si aucune date pour la reprise de l'activité touristique n'a été donnée, le ministre a donné les grandes lignes de la sortie de crise pour le secteur. "Les Français ont envie de retourner aux sources en profitant de nos espaces naturels, et de nos racines. Le Centre-Val de Loire est une région bénie, elle a dans son ADN l'alliance entre la culture et la nature."

Avec un impératif : rassurer les touristes en mettant au point un protocole sanitaire pour éviter la propagation du virus. "Nous devons avoir un projet commun, un référentiel sanitaire pour le déconfinement."

Le secrétaire d'État insiste enfin sur l'importance de promouvoir le tourisme domestique. En incitant les Français à choisir des destinations sur notre territoire pour faire revivre le secteur.