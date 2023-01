Les méthaniseurs "sont beaucoup moins voire plus rentables" en Mayenne à cause de la crise de l'énergie

La flambée du prix de l'énergie menace le développement de la filière méthanisation. La production de biogaz à partir de lisier permet aux agriculteurs d'avoir un complément de revenu plus ou moins grand selon la taille et le rendement de l'installation. Mais pour fonctionner, les méthaniseurs ont besoin d'électricité et avec la hausse des prix, la vente de biogaz n'est plus vraiment rentable.

ⓘ Publicité

Depuis octobre 2019, une mini unité de méthanisation récupère les excréments de la centaine de vaches de Bruno Moussay. Avec sa femme et ses deux fils, associés du Gaec des ruisseaux à Sacé, il a choisi d'implanter ce système. Le lisier produit du biogaz, qui une fois brûlé est transformé en électricité. "C'est pour essayer d'avoir un revenu supplémentaire et aussi d'un point de vue environnemental, je trouvais ça pas mal de valoriser les lisiers et de faire du gaz avec."

Coût de l'installation : environ 200 000 €. La production d'électricité en rapporte plus ou moins 30 000 € chaque année, qui servent à rembourser l'investissement, payer la maintenance, les charges et l'électricité qui sert à faire fonctionner l'unité de méthanisation. Bruno Moussay en a besoin notamment pour transférer les excréments de la stabulation des vaches au méthaniseur, chauffer ce petit bâtiment circulaire et malaxer le lisier. La hausse des prix de l'énergie chamboule tous les calculs de rentabilité.

"La consommation d'électricité, c'est 3 500 € par an. On va avoir une augmentation de 50 % sur cette charge là, donc on passera à 4 700 € par an, déplore l'éleveur laitier*. Si bien que quand on fait le produit de 30 000 € moins les charges, on arrive tout juste à l'équilibre."*

La question d'un arrêt total du méthaniseur ne se pose pas pour Bruno Moussay. Même à perte, la vente d'électricité lui permettrait de rembourser tout de même une partie de son investissement. L'idéal serait une réévaluation à la hausse du prix du kilowattheure vendu, cela pourrait être le cas au mois de juin.

Cette augmentation est aussi demandée par Benoît Dutertre, le président d'une unité de méthanisation à Meslay du Maine. "Les unités sont beaucoup moins voire plus rentables dans certains cas, regrette le représentant de l'association des agriculteurs méthaniseurs de France pour la région Pays de la Loire. Il souhaite également à avoir la possibilité lors de pics d'auto-consommer l'électricité produite et avoir une "considération" plus franche de l'État.