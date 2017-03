les métiers de l'Agriculture et du Végétal aux Olympiades des métiers

2 métiers sont présents dans cette catégorie Agriculture et Végétal aux 44ème Finales Nationales des Olympiades des Métiers

Un seul des métiers de la catégorie Agriculture et Végétal aux 44èmes Finales des Olympiades des Métiers est qualificatif pour l'étape ultime qui se disputera à Abu Dhabu en octobre 2017.

* métier qualificatif pour la finale mondiale qui se dispute en octobre à Abu Dhabi

Horticulture

Le candidat doit réussir 10 ateliers reprenant les diverses tâches d’un producteur, telles que la reconnaissance de végétaux, de ses ennemis et auxiliaires de culture, la multiplication de végétaux, la mise en place de système d’arrosage intégré ou encore la gestion du personnel novice tel qu’un saisonnier.

Jardinier-Paysagiste *

Une compétition qui se dispute en binôme où les candidats doivent agencer un jardinet avec préparation et utilisation de différents matériaux tels que la pierre naturelle et /ou reconstituée, le béton, le bois et/ou le plastique, la terre, différents granulats, gazon en plaques et plantes de toutes tailles. L’agencement du jardin conduit les candidats à réaliser des murets, des escaliers, des dallages, des bassins ou fontaines. Les compétiteurs sont guidés par une histoire qui leur permet de réaliser un jardinet qui devra faire voyager.

Les 7 autres catégories de métiers : Alimentation | Automobile | Industrie | BTP | Maintenance | Nouvelles-Technologies | Service