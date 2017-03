Les métiers de l'Alimentation aux Olympiades des Métiers

6 métiers sont présents dans la catégorie Alimentation aux 44ème Finales Nationales des Olympiades des Métiers

Métiers de bouche ou de la restauration, ce sont 6 professions qui sont ouvertes à la compétition dans la catégorie Alimentation lors de ces 44èmes Finales des Olympiades des Métiers qui se déroulent jusqu'au 11 mars au parc des expositions de Bordeaux.

* métier qualificatif pour la finale mondiale qui se dispute en octobre à Abu Dhabi

Boulangerie *

Durant cette épreuve, les candidats sont jugés sur le respect des règles de sécurité alimentaire dans l’utilisation des matières premières, la maîtrise de toutes les techniques de fermentation et de pétrissage et le rendu des produits obtenus (aspect, goût...). Cette profession fait partie des deux nouveaux métiers en compétition pour ces finales.

Boucherie Charcuterie

Ce métier ne figure pas actuellement dans la liste des professions en compétition à la WorldSkills Competition d'Abu Dhabi, cela reste une épreuve au niveau nationale.

Cuisine *

Cette épreuve se déroule sous forme d’une série de modules où candidat doivent fournir plusieurs plats (entrées, viandes, poissons, desserts, etc.) à partir d'un cahier des charges. ils sont jugés sur leur capacité à créer et tester des recettes demandées en accord avec les critères de l’épreuve, comprendre et maîtriser l’équilibre alimentaire des menus ; estimer et gérer les coûts matières ; préparer, assaisonner, cuisiner et présenter une diversité de mets (salés et sucrés) ; dresser leurs préparations en tenant compte des quantités demandées et de l’esthétique ; travailler en tenant compte des règles d’hygiène liées au métier ; organiser leur travail de manière coordonnée avec les professionnels du service en salle.

Pâtisserie - Confiserie *

7 modules composent ce concours : la mise en place et la préparation, les sujets en pâtes d’amende ou pâte à sucre, la pièce artistique en chocolat, les bonbons de chocolats et présentoir, les petits fours frais. Les deux derniers modules sont imposés sou forme de boîte mystère par l'organisation : le dessert à l’assiette et l'entremet.

Service en salle *

Les candidats à cette épreuve doivent montrer qu’ils maîtrisent les règles de service et connaissent les préparations spécifiques des plats et boissons dont le service est assuré à la table des clients. Ils doivent dresser une table selon le standard de restauration, servir mets et boissons. Ils peuvent avoir à décanter un vin rouge, préparer et flamber une pièce de viande ou un dessert, type crêpes Suzette, lever des filets de poisson, préparer des quenelles de glace,… le tout en démontrant leur connaissance des produits et leur capacité à communiquer avec les clients.

Sommellerie

Durant cette épreuve, qui n'est pas un métier en compétition à la WordSkills Competition d'Abu Dhabi, les candidats sont jugés sur l’analyse sensorielle, le service des vins, la préparation du service, le service des autres boissons, la commercialisation et la relation avec les clients et / ou les fournisseurs, les connaissances professionnelles, le service des mets et accords entre les mets et les vins.

Les 7 autres catégories de métiers : Automobile | Industrie | BTP | Maintenance | Nouvelles-Technologies | Service | Agriculture et Végétal