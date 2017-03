Les métiers de l'Automobile aux Olympiades des Métiers

Pour la catégorie Automobile ce sont 5 professions qui sont proposées à la compétition lors des 44ème Finales Nationales des Olympiades des Métiers

Cycle, motocycle, véhicule industriel, automobile tels sont les véhicules supports de la compétition pour la catégorie Automobile aux 44èmes Finales des Olympiades des Métiers qui se déroulent jusqu'au 11 mars au parc des expositions de Bordeaux.

* métier qualificatif pour la finale mondiale qui se dispute en octobre à Abu Dhabi

Cycle et Motocycle

Pour ce métier qui n'est pas en compétition à la WorldSkills d'Abu Dhabi, l'épreuve se déroule sur 4 modules. Le candidat doit effectuer différentes tâches telles que l’intervention et la remise en conformité du véhicule, la vérification du système de haute technicité, la vérification du système électrique et l’intervention sur un moteur.

Mécanique Véhicule Industriel

8 modules au programme des compétiteurs de ce métier : système de trains roulants, diagnostic véhicule, système multiplexé, diagnostic d’un utilitaire, système de freinage et de contrôle de stabilité, système de confort, réalisation d’un montage et réglages et expertise moteur. Une profession qui n'est pas en compétition à la WordSkills Competition d'Abu Dhabi.

Peinture automobile *

Les différents compétiteurs sont jugés sur la préparation du poste de travail, la manière d'établir la formule de la couleur de la peinture et la réaliser, la préparation et nettoyage les pièces à peindre, la manière de rétablir la carrosserie à sa forme originale, l'application de la peinture sur différentes pièces et surfaces à partir de techniques différentes et la réalisation d'un motif décoratif.

Technologie automobile *

Durant cette épreuve, le jury évalue les candidats sur différentes tâches que sont la métrologie sur un groupe propulseur, le diagnostic d’un système d’injection essence ou diesel, le diagnostic d’un système de freinage avec ABS, le démontage et remontage, les contrôles d’un boite de vitesses mécanique.

Tôlerie Carrosserie *

6 modules pour cette compétition. Mesure d’un soubassement déformé, échange d’un élément soudé de peau, redressage d’un élément amovible, échange d’un élément soudé de la structure (Soubassement), remise en état d’un capot en aluminium grêlé et diagnostic et remise en état d’un système pyrotechnique.

Les 7 autres catégories de métiers : Alimentation | Industrie | BTP | Maintenance | Nouvelles-Technologies | Service | Agriculture et Végétal