Les métiers de l'Industrie aux Olympiades des Métiers

10 professions sont regroupées dans la catégorie des métiers de l'Industrie pour les 44ème Finales Nationales des Olympiades des Métiers.

10 métiers en lice dans la catégorie Industrie aux Finales Nationales des Olympiades des Métiers mais seulement 4 qui sont qualificatifs pour la WorldSkills Competition d'Abu Dhabi (Contrôle industriel, fraisage, mécatronique, et production industrielle).

* métier qualificatif pour la finale mondiale qui se dispute en octobre à Abu Dhabi

Chaudronnerie

L’épreuve consiste à réaliser un ou plusieurs éléments en métal à partir de la matière d’œuvre fournie. Les sujets peuvent comporter un module de fabrication d’une pièce, un exercice d’assemblage, de la découpe, du soudage, du façonnage, réaliser des finitions etc...

Contrôle industriel *

L’épreuve consiste à installer et câbler des composants généralement utilisés dans l’industrie, programmer un automate industriel (ou API), concevoir et/ou modifier un schéma de commande avec des éléments donnés et rechercher des défauts dans un système existant.

DAO Dessin industriel

À partir du cahier des charges, le candidat doit concevoir les modèles de pièces en 3D, réaliser leur assemblage et leur animation. Après avoir modélisé le produit d’après les dimensions de son modèle physique, il doit obtenir des fichiers sur lesquels sont modélisés les composants d’une pièce et leur assemblage, éditer ces dessins et établir la nomenclature.

Fraisage *

L’épreuve consiste à réaliser une pièce usinée par le biais d’une fraiseuse à commande numérique, le tout à partir d’un cahier des charges défini.

Mécatronique *

Pour cette compétition qui se dispute en binôme, les candidats doivent être capables de mener à bien et construire un projet en utilisant des composants industriels selon la documentation ou des critères de design fournis. Il s’agit, entre autres, d’assembler et de commander une machine, de connecter les câbles et les tubes ; d’écrire un programme en utilisant un logiciel ; de programmer un automate, enfin, de concevoir des circuits pneumatiques, hydrauliques et électriques avec des outils logiciels modernes.

Production industrielle *

Par équipe de 3, cette épreuve consiste à réaliser un projet entier de fabrication simple, économique et légère, de la conception à l’assemblage en passant par le dessin ou l’usinage. À titre d’exemple, il peut s’agir de réaliser un générateur d’énergie électrique, un système autoporté, du mobilier modulable, etc. Le sujet d’épreuve se compose d’un projet principal, d’un projet surprise et d’un dossier technique. La durée du projet surprise nécessite environ 30% du temps total de compétition.

Réfrigération technique

Durant cette compétition, le candidats doivent implanter des matériels techniques, montage et raccordements des tuyauteries frigorifiques et annexes, câblage électrique, pose de l’isolation, test d’étanchéité et charge en fluide frigorifique, mise en service et contrôle de fonctionnement, mesures et analyse.

Robotique mobile

Pour cette épreuve disputée en binôme, les candidats doivent être capables de programmer et d’adapter un robot susceptible de mener à bien une tâche définie en totale autonomie. Pour cela ils mettent en œuvre leurs connaissances et compétences des systèmes de robotique mobile : ils conçoivent, assemblent, programment et gèrent un ou des robots et doivent pouvoir en assurer la maintenance électrique et fonctionnelle.

Soudage

L’épreuve de soudage consiste à réaliser plusieurs soudures selon des techniques et des procédés différents : témoins métalliques, réservoir sous pression (structure de tôle devant tenir à 80 bars); structure en aluminium et structure en acier inoxydable.

Tournage

4 modules pour les candidats de ce métier. 2 épreuves en usinage qui consistent à réaliser une pièce en utilisant un tour à commande numérique conformément à un plan de définition. Les candidats devront, à partir du plan remis, choisir une stratégie d’usinage et les outils adaptés, utiliser la machine-outil à commande numérique.Puis 2 épreuves en métrologie, qui consistent à établir un rapport de conformité d’une pièce fournie par rapport à un plan donné.

