Les métiers de la Maintenance aux Olympiades des Métiers

2 métiers sont présents dans la catégorie Maintenance aux 44ème Finales Nationales des Olympiades des Métiers

Les deux métiers de la catégorie Maintenance aux 44èmes Finales des Olympiades des Métiers sont qualificatifs pour l'étape ultime qui se disputera à Abu Dhabu en octobre 2017.

Maintenance aéronautique *

6 épreuves au programme des candidats de ce métire.La dépose et repose d’un équipement complexe avec des particularités hydrauliques, un examen endoscopique d’une partie mobile d’un moteur, une fabrication de pièces pliées avec des opérations de perçages et rivetages, un réglage de débattement de gouverne et reprise de la tension du câble de transmission, ne visite avant vol d’un aéronef et une fabrication de câblage.

Maintenance des matériels *

Le candidat doit réaliser des mises en service, des contrôles et des actions de maintenance sur des matériels différents sous forme de travaux pratiques de 1 à 2 h. Ainsi, il est amené à intervenir sur des machines agricoles, des engins de travaux publics, des matériels de manutention (chariot élévateur, nacelle) et également des matériels de jardins et de parcs (tondeuses…). À chaque fois, il doit trouver l’origine de la panne, décider de l’intervention à exécuter, remplacer les pièces défectueuses et effectuer les réglages des systèmes mécaniques ou électroniques.

