Les métiers de la mer, un vivier pour l'emploi

Avec 3.000 kilomètres de côtes et la quasi-totalité de la population à moins de 60 kilomètres du littoral, la mer est partout en Bretagne. Les métiers de la mer aussi. Pôle Emploi organise la "Semaine de l'emploi maritime".

L'économie maritime et littorale occupe une place importante dans l'économie bretonne et constitue un vivier d'emplois dans 50 secteurs d'activité et pour 900 métiers différents.

Astrid Combemorel, la Directrice de Pôle Emploi dans les Côtes d'Armor fait un tour d'horizon du secteur.

La croissance du secteur devrait doubler

Les emplois maritimes regroupent aussi bien les activités en mer (aquaculture, pêche, navigation, travaux en mer) que les activités sur terre (services portuaires, construction et maintenance navales, recherche, transformation des produits de la mer) ou les services liés à la mer (hôtellerie-restauration balnéaire, activités et loisirs littoraux, articles de sport et loisirs nautiques).

On parle aujourd'hui d'une activité "bleue", qui regroupe toutes les activités économiques reliées à la mer. Un secteur en "croissance qui devrait doubler au niveau mondial" dans les prochaines décennies selon Astrid Combemorel.

Pénurie de main d'oeuvre

"Le secteur de la pêche est en pénurie de main d'oeuvre en ce moment" . Il le sera encore plus dans les prochaines années en raison du départ en retraite de toute une génération de pêcheurs. Tous les secteurs liés au tourisme aussi recrutent (activités nautiques, hôtellerie-restauration). Tout comme les métiers portuaires (soudure , métallurgie).

Autant de métiers qui, comme beaucoup d'autres, tendent à se féminiser.

42 événements partout en Bretagne

À travers une quarantaine d'événements (à Rennes, Auray, Saint-Malo, Saint-Brieuc, etc.), la "Semaine de l'emploi maritime" a pour objectif de promouvoir des formations et des métiers, qui "parfois souffrent d'une mauvaise image", de métiers difficiles avec des horaires atypiques.

Cette "Semaine de l'emploi maritime", jusqu'au vendredi 31, c'est aussi l'occasion de visiter des entreprises et de rencontrer des professionnels qui parlent eux-mêmes de leur propre métier.

Hervé Boulet, par exemple, dirige le chantier naval Saint-Samson Plaisance à Plouër-sur-Rance.