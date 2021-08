Les métiers de la restauration et de l'hôtellerie sont à la recherche de 45 apprentis

L'Union des Métiers des Industries et de l'Hôtellerie Béarn et Soule lance un appel pour trouver 45 apprentis pour la saison pour travailler dans la restauration, dans les cafés, ou encore dans l'hôtellerie. Un nombre important de postes après une saison 2020-2021 très compliquée pour le secteur.

Si vous recherchez une formation en apprentissage dans les métiers de l'hôtellerie et la restauration, c'est le moment. L'Union des Métiers des Industries et de l'Hôtellerie (UMIH) Béarn et Soule a annoncé l'ouverture de 45 contrats en apprentissage dans le secteur. Une vraie opportunité pour celles et ceux qui souhaiteraient se lancer.

Une offre importante

L'UMIH Béarn et Soule a lancé une enquête auprès de ses collaborateurs pour connaître leurs besoins de recrutement. L'organisme, en partenariat avec, notamment, Pôle Emploi, a donc estimé ce besoin à 45. Une recherche importante, avec deux objectifs principaux. D'abord, pour former les futurs générations à ces métiers. Le secteur a pu proposer très peu de contrats en apprentissage l'année dernière à cause de la crise sanitaire qui a contraint les professionnels du domaine à fermer leurs établissements pendant de longs mois.

La deuxième raison de cette offre, c'est qu'on manque de bras dans les cafés, les restaurants, les hôtels. Une initiative qui pourra aussi permettre de soulager les gérants. Même si, d'après Lionel Imirizaldu, le vice-président de l'UMIH Béarn et Soule, cela ne suffira pas. "Les 45 propositions de formation d'apprentissage ne suffiront pas à faire face à la demande de bras. Il nous manque actuellement encore 200 postes à pourvoir dans la profession pour le Béarn et la Soule, explique-t-il. Mais cette formation d'apprentissage, c'est aussi pour récupérer des personnes qui vont intégrer vraiment notre profession et apprendre un métier de qualité."

Informations pratiques

Pour postuler ou avoir des renseignements, il suffit de contacter l'UMIH 64 par mail à umih-bearn-soule@wanadoo.fr en précisant ses coordonnées pour être recontacter.