Les métiers de la sécurité passionnent les jeunes à Saint-Étienne

France Bleu Saint-Étienne Loire : La Coupe du monde de rugby qui arrive à l'automne, les Jeux Olympiques l'année prochaine à Saint-Etienne... c'est un terrain de jeu grandeur nature qui s'offre à vous, qui formez notamment vos élèves aux métiers de la sécurité !

Robin Colombet : On a énormément de chance sur le territoire stéphanois d'avoir ce type d'événements qui nous permettent de proposer des travaux pratiques très concrets pour nos jeunes, que ce soit en C.A.P agent de sécurité comme dans les bac pro des métiers de la sécurité.

Vos élèves se sont d'ailleurs confrontés au pire de ce qu'il peut arriver. Il assistaient ce mardi à l'exercice de sécurité organisé au stade Geoffroy-Guichard . L'idée, c'était de se coordonner face à une éventuelle attaque d'ampleur. C'était très impressionnant. Qu'est-ce que ça apporte pour vous d'un point de vue pédagogique ?

Pour les jeunes, ça permet déjà un acte citoyen. C'est important, dans leur formation, de se mettre au service de nos forces de l'ordre, que ce soit pompiers, gendarmerie, police, etc... Et puis pour eux, ils sont aux premières loges pour voir comment se passe un exercice en taille réelle et ils peuvent se confronter. Ils peuvent discuter avec ces différents corps de métier.

Est ce que vous en avez déjà quelques retours? Qu'est-ce qu'ils en ont pensé?

On va faire le débriefing avec eux ce mercredi matin et avec les tous les formateurs et enseignants professionnels de notre section. Le retour est pour le moment très très positif et passionnant.

Un métier passionnant, que celui de la sécurité. Séduisant aussi. Vous êtes même, chaque année, obligé de refuser des étudiants à Saint-Etienne...

Tout à fait. On a quinze places en entretien et agent de sécurité et quinze places également en bac pro métiers de la sécurité. Et on se retrouve avec 90 à 120 candidats chaque année. Donc on les reçoit, on regarde les bulletins scolaires et ils sont reçus lors d'un entretien devant un professeur professionnel et un partenaire, que ce soit un gendarme, un policier ou un agent de sécurité privé.

Comment est-ce que vous expliquez cet engouement ? Ça reste des métiers difficiles et parfois même dangereux !

Il y a le goût de l'uniforme, bien entendu. Mais il y a aussi surtout le goût de se mettre au service de la population. On se retrouve avec beaucoup de jeunes qui ont un projet très défini : une entrée en gendarmerie, une entrée en police, une entrée en pompiers ou l'envie de travailler dans la sécurité privée. On sait que ce sont des métiers qui recrutent énormément. Il n'y a qu'à voir les difficultés qu'ont nos agents de sécurité privée à Saint-Etienne pour trouver des agents. Rien que pour Geoffroy-Guichard.

De grands débouchés dans vos métiers dès lors qu'ils décrochent leur diplôme ?

Pas tout à fait. Ils vont préparer les concours pour ceux qui veulent rentrer dans les services publics. Mais dès la sortie, et même avant pour certains. J'ai des élèves de terminale qui ont déjà signé quelques contrats avec des boites de sécurité privées stéphanoises et qui travaillent tous les week-ends.

