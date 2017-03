Les métiers des Nouvelles-Technologies aux Olympiades des Métiers

Pour la catégorie Nouvelles-Technologies ce sont 5 professions qui sont proposées à la compétition lors des 44ème Finales Nationales des Olympiades des Métiers

Lors de ces Finales Nationales des Olympiades des métiers sur les 5 métiers de la catégorie Nouvelles-Technologies, 3 sont qualificatifs pour la finale mondiale à Abu Dhabi en octobre 2017.

* métier qualificatif pour la finale mondiale qui se dispute en octobre à Abu Dhabi

Administration des systèmes et des réseaux informatiques *

Le candidat doit être capable d’installer et configurer un système d’exploitation sur un ordinateur, d’installer des applications, d’utiliser un simulateur de réseau, d’installer et configurer les différents éléments d’un réseau (commutateur, routeur, WIFI) ou encore de diagnostiquer une panne réseau dans un environnement inconnu.

Arts graphiques et pré-presse *

Les épreuves visent à mesurer la capacité des candidats à développer des idées originales, à proposer un design cohérent, à créer un « crayonné » esthétique et créatif. Durant la compétition, les candidats ont à imaginer des logos et des bannières, des tableaux, et des graphiques. Ils créent des illustrations ou un photomontage, des effets sur les images ou des illustrations.

Câblage des réseaux très haut-débit

C'est une épreuve basé sur 5 modules qui est proposé aux candidats de ce métier. Câblage d’un réseau d’opérateur en fibre optique, câblage d’un réseau d’entreprise (LAN, Ethernet), câblage d’un réseau FTTH (fibre optique jusqu’au domicile de l’abonné), peed module (un test de rapidité et de qualité relatif à la fibre optique) et un dépannage de câblage cuivre et /ou fibre optique dans une situation de dysfonctionnement d’une installation.

Imprimerie *

De manière générale, l’épreuve consiste à produire des impressions en faisant fonctionner une presse offset ou numérique, en gérant les matériaux d’imprimerie (papier, encre, etc.), en effectuant des mesures et contrôles qualité, en utilisant un coupe-papier programmable tout en respectant les règles de sécurité et de protection de l’environnement.

Web design

C'est une épreuve basé sur 5 modules qui est proposé aux candidats de ce métier. Un module de prototypage d’interfaces où l’objectif sera de respecter un ensemble de spécifications graphiques et techniques, un module de création d’interfaces, une intégration (HTML/CSS) d’interfaces, un module de dynamisation de données et d’ajouts d’interaction (HTML/CSS/JS) à partir de fichiers sources existants et Un module de traitement de données côté serveur (PHP) pour une application Web

Les 7 autres catégories de métiers : Alimentation | Automobile | Industrie | BTP | Maintenance | Service | Agriculture et Végétal