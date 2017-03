les métiers du BTP aux Olympiades des métiers

Les métiers du BTP constitue la catégorie la plus importante aux Olympiades des métiers, 18 professions y sont référencées dont 11 qualificatives pour l'étape mondiale ultime à Abu Dhabi en octobre 2017.

* métier qualificatif pour la finale mondiale qui se dispute en octobre à Abu Dhabi

Carrelage *

Pour le carrelage, les candidats doivent réaliser la pose de carrelage sur un support en 3 dimensions à partir d’un schéma. Le travail réalisé inclut des découpes droites, circulaires ou en diagonale. Il intègre des travaux de maçonnerie, tels que des marches droites ou circulaires.

Charpente *

Durant cette compétition, les candidats réalisent une charpente en respectant différentes étapes. Ils doivent lire et interpréter les dessins et les instructions pour dessiner les détails du projet, marquer les pièces de bois avec précision, préparer les matériaux en les coupant à la bonne longueur, en formant les bons assemblages, assembler le projet en utilisant des points et des vis. Au final, le jury sera particulièrement attentif à la netteté de la finition, à la qualité des joints, à la propreté et à l’impression générale du travail réalisé.

Construction en béton armé *

Un nouveau métier pour ces 44èmes finales des Olympiades des Métiers qui se dispute en binôme. les candidats doivent réaliser un ouvrage basé sur 2 modules. Une partie du travail est réalisé en speed module et permet de voir la disposition du candidat à travailler rapidement avec un rendement de qualité le plus grand possible.

Construction de routes et canalisation

Une épreuve en binôme qui associe construction de routes et canalisation pour réaliser un ouvrage mixte.

Couverture métallique

Durant l'épreuve, le jury évalue les candidats sur les critères suivants : l’esthétique, la durabilité et l’étanchéité, la prise de cote et le traçage, le mode opératoire, l’optimisation des matériaux, la propreté, l’organisation du poste de travail et les méthodes de travail sécuritaire

Ébénisterie *

L’épreuve consiste à réaliser une pièce d’ameublement selon la description reprise sur un croquis. Le sujet peut comporter également la production de cadres en bois plein, un travail des feuilles de placages, des opérations d’usinage, etc.

Installation électrique *

Les candidats ont à montrer leurs compétences dans 3 directions différentes : procéder à une installation comme ils le feraient dans un domicile (éclairage, prise de courant, signaux de contrôle, …), réaliser la maintenance d’un appareil en recherchant les défauts et programmer, c’est-à-dire, concevoir le schéma permettant une installation qui fonctionne.

Maçonnerie *

Les candidats doivent construire, à partir de plans et d’instructions précises, des modules en briques et en parpaings avec des formes très techniques (les sujets peuvent comporter la construction de voûtes, de murs courbés, l’utilisation de matériaux spécifiques…). Ils doivent être capables d’interpréter des dessins et des plans de construction, de déterminer les quantités de matériaux nécessaires, de découper et de poser les briques et les parpaings pour créer des formes ornementales, d’assurer les joints et les finitions, d’enduire une partie de mur avec des formes très techniques, le tout en travaillant avec précision, soin et en tenant compte des règles de sécurité.

Menuiserie *

L’épreuve consiste à réaliser un ouvrage complet à partir de matériaux fournis, le tout en mettant en œuvre le parc machine. Les sujets peuvent comporter la fabrication d’une fenêtre, des encadrements, des escaliers de quelques marches, des armatures d’éclairage, etc.

Métallerie *

Durant cette épreuve, le jury note les candidats sur les cotes primaires, es cotes secondaires, la perfection technique, le soudage, le formage, le perçage, l’emploi de la matière, l’impression générale et l’oxycoupage.

Miroiterie

L’épreuve consiste à réaliser une coiffeuse en verre comportant une tablette et un miroir triptyque. L’éclairage est diffusé par un support en verre dépoli au sable (le verre est dit dépoli quand il a subi un traitement à l’acide ou au sable pour le rendre translucide). Les miroirs comportent une décoration par sablage de motifs.

Peinture et Décoration *

L’espace de travail de chaque candidat est composé de 3 murs. Il doit réaliser sur ces supports des travaux définis dans le sujet d’épreuve, tels que l’application de peinture, du lettrage ou de la pose de revêtement mural. La finition doit être la plus soignée possible et la propreté de l’espace de travail est aussi évaluée.

Plâtrerie et construction sèches *

Le candidat est évalué sur une construction en plaques de plâtre, y compris la mise en œuvre de l’ossature, l’isolation acoustique ou thermique et la finition des surfaces, des angles et des arrêtes. Une épreuve « décoration » avec des éléments préfabriqués contenant du plâtre et des enduits ainsi qu’une épreuve de rapidité (« speed module ») de l’un des ouvrages sont aussi prévues.

Plomberie et Chauffage *

Les différents modules proposés aux candidats de ce métier : Installation de structure murale pré-montée, installation de tuyaux d’évacuation et d’évents, installation de conduites de gaz, installation de chauffage, installation de l’eau froide, installation de l’eau chaude, installation de tuyaux solaires, pose d’appareils sanitaires, pose d’appareils de chauffage

Solier

Les candidats doivent montrer leurs compétences en lecture de plans, justesse des mesures, préparation de chape et rénovation des surfaces inférieures, choix des matériaux, fabrication et fermeture des joints, … jusqu’à la pose des revêtements de sol et des planchers et l’application du premier traitement.

Taille de pierre *

L’épreuve principale consiste en la taille de 2 pierres naturelles, en suivant un croquis remis aux candidats. Cette compétition 4 modules qui conduisent les candidats à réaliser des gabarits sur des feuilles d’aluminium ou de zinc, à tailler 2 pièces en pierre naturelle, à dessiner une gravure ou un ornement sur l’une des 2 pièces et à assembler plusieurs éléments d’un ensemble architectural (mur, fontaine, colonne,…) pour présenter au public un exemple des tâches des tailleurs de pierre.

