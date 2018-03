Cela va de la construction navale à la pêche, en passant par les énergies marines renouvelables, la transformation des produits de la mer ou la Marine Nationale... Le secteur est vaste et les besoins en main d'oeuvre ne cessent de croître. D'où l'initiative de Pôle Emploi de renforcer sa communication autour de ces métiers afin de susciter des vocations.

Rien que sur le bassin nazairien, 110 offres d'emploi sont actuellement disponibles dans la construction navale. Les soudeurs sont particulièrement recherchés mais aussi les charpentiers-fer ou les tuyauteurs. Entre juin 2016 et mai 2017, près de 9 000 offres ont été comptabilisées dans les Pays de la Loire dans le secteur maritime, en dehors de l'hôtellerie-restauration.

On a des besoins énormes en recrutement, on n'arrive pas à répondre à la demande des entreprises . L'objectif est de faire découvrir des métiers souvent méconnus aux demandeurs d'emploi, de leur donner envie. Derrière, il y a des formations et des emplois." Gildas Ravache, directeur de l'agence Pôle Emploi d'Océanis à Saint-Nazaire