Les métiers du Service aux Olympiades des Métiers

9 métiers sont présents dans la catégorie Service aux 44ème Finales Nationales des Olympiades des Métiers

Ce sont 9 professions qui sont ouvertes à la compétition dans la catégorie Service lors de ces 44èmes Finales des Olympiades des Métiers qui se déroulent jusqu'au 11 mars au parc des expositions de Bordeaux.

* métier qualificatif pour la finale mondiale qui se dispute en octobre à Abu Dhabi

Aide à la personne

L’épreuve consiste à réaliser différentes tâches à partir d’un scénario donné. À partir de cette simulation de cas, les candidats doivent pouvoir évaluer les besoins de la personne, planifier les soins et/ou activités, les mettre en œuvre et les évaluer, et ce, dans le cadre de situations quotidiennes : soins d’hygiène et de confort (nursing), soins infirmiers, soins de premiers secours et socio-éducatifs dans le respect des règles d’hygiène, d’ergonomie, de sécurité mais aussi dans le respect des principes de lois et d’éthique, de soutien à la vie et de l’application des pratiques éco-responsables.

Art floral *

Les candidats doivent créer des compositions florales ; ils doivent choisir les végétaux, les contenants, les accessoires décoratifs, le matériel d’emballage pour réaliser et finaliser leur travail. Les travaux à réaliser sont des « bouquets à la main », des couronnes, un motif pour un mariage, un arrangement de fleurs coupées, une boîte surprise, des soins aux végétaux (conditionnement, taille, choix de la bonne température,…).

Bijouterie-Joaillerie *

Les candidats réalisent 3 exercices en argent constituant les éléments d’un bijou en suivant un croquis technique. Ils réalisent des procédés d’enlèvement de matière par le limage, le perçage, l’ajourage ainsi que le fraisage et le sciage, des procédés d’assemblage par rivetage ou brassage aux chalumeaux.

Coiffure *

Les candidats qui travaillent sur des têtes malléables pour cette compétition doivent réaliser six épreuves. Une coupe créative technique dame (4h), une coiffure dame cheveux longs détachés avec effet de couleur (2h30), une coiffure de mariée dame cheveux longs remontés (1h45), une coupe dame tendance avec 3 vœux (coupe, couleur, texture) (2h45), une coupe classique homme (1h45) et une coupe tendance d’après photo (2h45).

Mode et Création *

L’épreuve consiste à réaliser un ou plusieurs vêtements ou accessoires à partir du cahier des charges fourni, en s’aidant de diverses machines. À partir de ses compétences générales, et notamment la capacité à mettre en place un plan de travail efficace, de ses connaissances de la mode, des tissus et des accessoires, le candidat doit être capable d’élaborer un patron ou un moulage, de réaliser des coupes, de coudre sur différentes machines, de faire des finitions à la main. Le jury attend des candidats qu’ils présentent de manière impeccable le sujet d’épreuve achevé.

Soins esthétiques *

Les ongles (Beauté des mains et des pieds avec pose de vernis laque foncée, vernis semi-permanent, pose de vernis fantaisie), le soin du visage (soin du visage homme (soin classique), soin du visage femme (soin spécifique), le Soin du corps (soin de la face postérieure, traitement complet (gommage, modelage, enveloppement), le maquillage (maquillage libanais, maquillage fantaisie et speed module), les cils et sourcils (Teinture cils et sourcils, extensions de cils) sont les ateliers à réaliser par les candidats.

Les 7 autres catégories de métiers : Alimentation | Automobile | Industrie | BTP | Maintenance | Nouvelles-Technologies | Agriculture et Végétal