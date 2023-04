Les métiers du soin et de l'accompagnement recrutent en Isère

La situation était déjà tendue, mais elle s’est aggravé ces dernières années après l’épidémie de Covid, qui a mis en lumière les conditions de travail - difficiles - de ces métiers. Sous-effectifs, horaires décalées, travail le week-end… et le salaire n’est pas assez attractif. Alors pour aider les employeurs à recruter, Pôle Emploi a lancé il y a deux ans, en Isère, un grand plan d’aide pour ces entreprises. L'organisme les accompagne pour rendre plus attractives leurs offres d'emploi, pour qu'ils arrivent à mieux se faire connaître auprès des potentiels candidats, et pour les aider à donner une meilleure image de leur entreprise.

Et ça marche : les offres d'emploi sont en hausse de 60% dans le département. Une trentaine de structures sont engagées dans cette démarche.

L'alternance, l'une des meilleures solutions

C’est en tout cas ce qu’a choisi l’ AFIPH, l’association familiale de l’Isère pour personnes handicapées . Il lui manque une centaine de postes dans ses établissements : des aides-soignants, des infirmiers, des éducateurs spécialisés… Depuis septembre dernier, 33 alternants sont formés, avec un CDI à la clé. Ce qui permet aussi de renouveler les effectifs, en recrutant des jeunes.

Une semaine dédiée à ces métiers

Du lundi 24 au vendredi 28 avril, Pôle Emploi lance une semaine dédiée à ces métiers. Vous pourrez les découvrir dans plusieurs villes du département, avec 31 événements au programme : des job datings, des webinaires et des rencontres avec les recruteurs. Le programme détaillé est ici : https://www.pole-emploi.fr/region/auvergne-rhone-alpes/evenements-1/semaine-du-soin-et-de-laccompagn.html