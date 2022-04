Les métiers du sport mettent toutes les chances de leur côté pour attirer des jeunes

La filière sportive reste mal-aimée en France pourtant le secteur recrute. Alors pour attirer des jeunes, certains se bougent. Le syndicat "Union Sport et Cycle" organise ce mercredi 20 avril à Paris le "Sport Job Day" aux salons du Parc des Princes. Le but : changer le regard sur ces métiers.

"Jamais les Français n'ont fait autant d'activité physique et sportive et pourtant nous avons des difficultés à recruter", voilà le constat que fait Virgile Caillet, directeur général du syndicat professionnel "Union Sport et Cycle". C'est donc pour lutter contre cela qu'il organise depuis cinq ans le "Sport Job Day". Pour cette troisième édition (la pandémie ayant eu raison des deux précédentes), 40 exposants se sont donné rendez-vous mercredi 20 avril aux salons du Parc des Princes à Paris. Sur place, entre 9h et 17h30, des job dating, des ateliers et des conférences. Pour participer il faut s'inscrire sur sportjobday.com.

Sur place aussi, des postes à pourvoir (plus de 500 d'après le syndicat) car la filière peine à recruter comme l'explique Virgile Caillet : "On a un vrai sujet culturel en France par rapport au sport, toujours un peu considéré comme accessoire ou comme du loisir. Ce n'est pas le cas dans les pays anglo-saxons. Le sport c'est aussi de la high-tech, du sport en entreprise, du tourisme sportif... Et c'est encore assez inexploré." Autant d'arguments que Virgile Caillet veut mettre en avant. Selon le directeur général, il faut sortir des idées reçues : "On est bien loin des clichés où les métiers dans le sport se limitent au face à face pédagogique avec l'entraîneur ou l'animateur ou quelques métiers subalternes, même si ces métiers sont tout à fait respectables."

Toujours d'après Virgile Caillet, le panel de choix est large : "Entre le magasinier, le chef de rayon, le directeur marketing, le "data scientist", le gestionnaire de site, de concepteur de produits, le développeur.... La filière est riche."

"Un enjeu fondamental pour la filière"

Pour le syndicat c'est important de communiquer sur ces métiers pour attirer des jeunes : "On a plein de boulots à proposer [...] Des nouveaux métiers vont s'ouvrir." Des entreprises et des recruteurs seront également présents "dans le domaine de la distribution, des marques de sport, des salles de sport, des associations etc."

Et pour achever de convaincre ceux qui auraient encore des doutes, Virgile Caillet rappelle qu'il n'y a pas que les élèves des licences STAPS (Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives) qui sont attendus : "L'événement est ouvert à tous, peu importe votre âge ou votre cursus, y compris si vous êtes en reconversion professionnelle."

L'Union Sport et Cycle estime enfin qu'avec le développement des métiers du sport, entre 20 000 et 50 000 postes seront à pourvoir au cours des cinq prochaines années.

Reste à savoir si - comme pour l'apprentissage - les métiers du sport parviendront à changer leur image pour attirer des nouveaux profils.