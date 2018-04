Toulouse, France

C'est un signe de la reprise économique, les entreprises se remettent à embaucher. 2018 sera même une année record. Selon l'étude des besoins d'embauche de Pôle Emploi , une entreprise sur quatre en Occitanie compte recruter cette année. L'étude recense 225 800 intentions d'embauche dans la région, c'est 20% de plus que l'an dernier. C’est mieux que la moyenne nationale, les intentions d’embauche sont en hausse de 18,7 % en 2018 en France. Autre signe encourageant, plus de la moitié des embauches se feraient en CDI ou en CDD de plus de 6 mois.

Un emploi sur deux en Occitanie est saisonnier

On recrute autant dans l'industrie que dans les services, mais aussi dans l'agriculture et le tourisme. Ainsi, on devrait embaucher quelques 45 000 viticulteurs, cueilleurs, arboriculteurs ou salariés agricoles, 11 000 serveurs de cafés et restaurants, essentiellement dans les départements ruraux. Preuve du poids de l’agriculture et du tourisme dans la région, la moitié des recrutements sont saisonniers . L'Occitanie est la deuxième région où la part de saisonniers est aussi forte, après la Corse. On a besoin aussi de cadres, d’ingénieurs et d’ informaticiens, sur les bassins de Toulouse et Montpellier. Autres secteurs qui manquent de main d’œuvre, la construction qui confirme son redémarrage, les transports et les emplois se service, aides à domicile, aides ménagères (6 356 recrutements) aides-soignants (4 550) et secrétaires bureautiques et assimilés (3 029).

Les métiers les plus recherchés en Occitanie - @Pole Emploi

Plus d’un tiers des entreprises auront du mal à recruter

Les secteurs où les entreprises disent avoir des difficultés de main d’œuvre, sont à la fois des métiers qualifiés comme ingénieur, cadre et informaticien, mais aussi le secteur du transport , on manque de chauffeurs poids lourd, les métiers de la manutention, des services à la personne et de la santé.

Voici le palmarès des métiers les plus recherchés en Occitanie

Les projets de recrutement par département - @Pole Emploi

Haute-Garonne

agents d'entretien de locaux, ingénieurs et cadres d'étude, R&D en informatique, chefs de projets informatiques, aides à domicile et aides ménagères, professionnels de l'animation socioculturelle, agents de sécurité et de surveillance.

Gers

agriculteurs salariés, viticulteurs et arboriculteurs salariés, maraîchers , horticulteurs salariés, ouvriers non qualifiés de l'emballage et manutentionnaires, ouvriers non qualifiés des industries agroalimentaires.

Tarn

agriculteurs salariés, viticulteurs, arboriculteurs salariés, aides à domicile et aides ménagères, aides-soignants, serveurs de cafés restaurant.

Tarn-et-Garonne

viticulteurs, arboriculteurs salariés, ouvriers non qualifiés de l'emballage et manutentionnaires, maraîchers, horticulteurs salariés, aides et apprentis de cuisine, employés polyvalents de la restauration.

Ariège

agriculteurs salariés, viticulteurs et arboriculteurs salariés, serveurs de cafés restaurants, aides et apprentis de cuisine et employés polyvalents de restauration.

Aveyron

serveurs de cafés restaurants, employés de l'hôtellerie, agriculteurs salariés, professionnels de l'animation socioculturelle, aides-soignants.

Lot

serveurs de cafés restaurants, viticulteurs, arboriculteurs salariés, agriculteurs salariés, employés de l'hôtellerie, professionnels de l'animation socioculturelle.

Hautes-Pyrénées

serveurs de cafés restaurants, employés de l'hôtellerie, agriculteurs salariés, viticulteurs, arboriculteurs salariés, cuisiniers.

Hérault

Employés de maison et personnels de ménage, assistantes maternelles, aides à domicile et aides ménagères.

Gard

Aides à domicile et aides ménagères, jardiniers salariés, paysagistes, techniciens et agents de maîtrise de la maintenance et de l'environnement

Aude

Employés de l'hôtellerie, aides à domicile et aides ménagères, cuisiniers

Pyrénées-Orientales

Professionnels des spectacles, jardiniers salariés, paysagistes, aides à domicile et aides ménagères

Lozère

Professionnels paramédicaux (masseurs-kinésithérapeutes, diététiciens…) . Techniciens production et exploitation systèmes d’information. Agriculteurs salariés, ouvriers agricoles.