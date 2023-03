Les meubles vendéens Gautier visent les 120 magasins dans les cinq ans

A rebours de la tendance du e-commerce, les meubles vendéens Gautier, qui comptent aujourd'hui 75 magasins en propre, ambitionnent d'atteindre les 120 dans les cinq ans qui viennent. Six nouveaux magasins franchisés ouvriront d'ailleurs d'ici l'été à Paris Bastille, Cholet, Poitiers, Toulouse, Montpellier et Troyes. Sans compter l'outre-mer (Martinique) et l'étranger (Abidjan en Côte d'Ivoire, Riyad en Arabie-Saoudite).

Usine meubles Gautier, showroom au Boupère © Radio France - Yves-rene Tapon

Après deux années difficiles liées au Covid, la marque conserve une clientèle fidèle et désireuse de choisir ses meubles physiquement en magasin. "C'est le fabriqué français, nous utilisons du bois brûlé, plus de 50 % de bois recylé, du bois issu de forêts gérées durablement, tout ceci fait écho", explique Jean Pierre Cordier, responsable du réseau commercial.

"Les consommateurs ont besoin de voir, de toucher, surtout pour du produit haut de gamme", Julien Gauducheau

"La marque est connectée à notre époque sur les attentes environnementales, ajoute Julien Gauducheau responsable communication, et les consommateurs ont besoin de voir, de toucher, surtout pour du produit haut de gamme. Nos magasins sont de véritables agenceurs et on mise sur ce service, à la différence des sites de e-commerce".

