Les meuniers croulent sous la demande de farine dans le Nord Franche-Comté

"J'ai plein de monde devant la boutique, rappelez-moi dans une heure", répond Christine Pouthier du Moulin de l'abbaye quand elle décroche le téléphone. A l'Isle-sur-le-Doubs, dans le Doubs; la meunière, son mari et leur employé ont vu les ventes de farine augmenter. La raison : les grandes surfaces font face à des ruptures de stock.

"Habituellement, au mois de mars on vend 18 à 20 tonnes de farine, là on a vendu 22 tonnes, c'est à peu près 10 % de plus", explique-t-elle.

On espère que les clients se souviendront qu'on les a dépanné une fois le confinement terminé" - Christine Pouthier

Pour fournir les revendeurs et satisfaire les clients venus directement en magasin, le moulin tourne toute la semaine. "On commence deux heures avant l'ouverture le matin, et le soir, si on a des commandes à préparer, on ne rentre pas avant 21 heures", explique Christine Pouthier.

La meunière ressent une légère amertume : "On est là toute l'année, on fait travailler les agriculteurs du coin toute l'année et on a un peu l'impression de servir de bouche-trou sur une période délicate."

Contacté par la grande distribution, Christine et Jean-Marc Pouthier ont décliné les offres, ils préfèrent favoriser les petits revendeurs comme les fromageries ou les épiceries fines locales.