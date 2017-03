Les ministres Matthias Fekl et Ericka Bareigts se rendront en Guyane mercredi

Le Premier ministre Bernard Cazeneuve a annoncé mardi soir dans un communiqué que le ministre de l'Intérieur Matthias Fekl et la ministre des Outre-mer Ericka Bareigts se rendraient en Guyane mercredi, au lendemain des plus importantes manifestations que le territoire ait jamais connues.

Le ministre de l'Intérieur Matthias Fekl et la ministre des Outre-mer Ericka Bareigts iront en Guyane mercredi, a annoncé mardi soir dans un communiqué le Premier ministre Bernard Cazeneuve, qui avait promis lundi qu'une délégation de ministres se rendrait sur place "avant la fin de la semaine" pour conclure les discussions sur une sortie de crise.

Manifestation historique mardi

Un mouvement de grève illimité a débuté en Guyane lundi. Ce mouvement de protestation regroupe aussi bien des salariés d'EDF, des collectifs contre l'insécurité, un collectif dénonçant l'insuffisance de l'offre de soins et les retards structurels en matière de santé que des socio-professionnels et des transporteurs dans ce territoire français situé en Amérique du Sud.

Mardi, une "journée morte" a été organisée en Guyane, elle a donné lieu à "la plus grosse manifestation jamais organisée" sur le territoire, de l'aveu même de la préfecture. Elle comptabilisait à midi (17h heure de Paris) respectivement entre 8.000 et 10.000 participants à Cayenne et entre 3.500 et 4.000 à Saint-Laurent-du-Maroni, les deux plus grandes villes guyanaises. 250.000 personnes vivent en Guyane.

#guyane. Les manifestants sont estimés à 10 000 à Cayenne et 3900 à Saint-Laurent-du-Maroni pic.twitter.com/WU1k31rHcD — Préfecture Guyane (@PrefGuyane973) March 28, 2017

Poursuivre le dialogue

En se rendant sur place mercredi, les ministres de l'Intérieur et des Outre-mer "poursuivront ainsi le dialogue avec tous les acteurs économiques, sociaux, politiques et les représentants de la société civile" lancé par la mission interministérielle arrivée samedi, "en vue de la conclusion d'un pacte d'avenir ambitieux" dont la signature "pourrait intervenir dans les meilleurs délais", a précisé mardi soir le Premier ministre Bernard Cazeneuve dans son communiqué.