"Et toi, tu veux faire quoi plus tard dans la vie ?" La question angoisse de nombreux adolescents. Mais pour les aider à les lancer sur leur parcours professionnel, ils peuvent se tourner vers la Mission locale.

Territoire de Belfort, France

C'est la semaine de la Mission locale depuis jeudi 15 mars et jusqu'au vendredi 23 mars. Mais au fait, à quoi ça sert ?

Un maillon entre les jeunes et le monde du travail

L'association accueille les jeunes de 16 à 25 ans en recherche d'emploi.

On est son GPS quand il est perdu dans un magma d'informations. On lui permet d'avoir un parcours plus clair - Rafika Essalhoui, chargée de projet à la mission locale du Territoire de Belfort

Pour y voir plus clair, la mission locale compte sur ses nombreux partenaires : Pôle emploi, l'Education nationale, ou encore les collectivités territoriales.

Dans le Nord Franche-Comté on trouve des sièges de missions locales à Belfort, à Montbéliard, à Héricourt et à Lure, qui comptent chacun plusieurs antennes.

Un accompagnement psychologique si besoin

Quand on est jeune et qu'on se lance à l'assaut du marché du travail, on manque souvent d'assurance.

"Le jeune est vraiment un adulte en construction, avec ses doutes, avec ses craintes. On est aussi dans un monde qui peut faire peur, où on dit qu'il y a beaucoup de chômage. Donc on travaille avec des chefs d'entreprise autodidactes et des psychologues, pour améliorer leur confiance en eux.", explique Rafika Essalhoui de la mission locale à Belfort.

La mission locale du Territoire organise une conférence sur le thème des métiers du numérique, en partenariat avec Numerica, jeudi 22 mars au siège place de l'Europe à Belfort.