Rouen, France

Steeve interpelle l'animatrice. "Moi madame, _j'ai travaillé dans une entreprise connue, mais je n'ai jamais eu de contrat_." "Jamais ?" s’étonne Julie. "Et une fiche de paie, vous en avez eu une ?"

Rive gauche, mission locale de Rouen, premier étage, l'un des nombreux atelier donnés aujourd'hui. Dans cette salle, une présentation sur l'intégration en entreprise, et le droit du travail. Il sont une vingtaine de jeunes entre 16 et 25 ans. Julie est conseillère emploi à la mission locale de Rouen. "Ils sont un peu éloignés du monde du travail, loin des codes du monde de l'entreprise. _Ce travail là, qui malheureusement ne peut pas être fait pas Pôle Emploi parce que le volume ne le permet pas, est adapté à ce public qui est en insertion_. On est sur beaucoup de premières mises en emploi , premières mises en situation professionnelles, parfois le premier stage ou entretien d'embauche..."

Mettre le pied à l'étrier

Mettre le pied à l'étrier, c'est l'objectif des missions locales. Prendre le relais de Pole emploi pour aider les jeunes entre 16 à 25 ans à s'insérer, aussi bien socialement que professionnellement. Jean-Clément Houdas est en charge du service emploi à Rouen. "On est dans cette démarche d'apprentissage, à tous les niveaux pour arriver le plus à l'aise possible quand on commence son premier contrat. Mais aussi quand on fait sa première démarche pour le permis, pour un logement : quelles sont les démarches à effectuer auprès de la CAF, des bailleurs ? On les accompagne jusqu'au bout."

Accompagner

Accompagner, c'est le maitre mot. Winona a 19 ans, elle a découvert la mission locale il y a deux ans. "J'étais aussi inscrite à Pôle Emploi, et je n'ai pas eu autant de rendez-vous qu'à la mission locale. On avance beaucoup plus avec un conseiller qui nous suit plusieurs fois, qu'avec un rendez-vous par mois à Pôle emploi."

Des professionnels de l'emploi sont à disposition des jeunes, mais aussi des entreprises, des juristes, des psychologues... Arthur a 21 ans, il fréquente ponctuellement la mission locale de puis 5 ans. "Je me suis servi de la mission locale pour quelques aides, pour le permis de conduire par exemple. Mais pour un ami qui a vécu dans la rue, la mission locale lui a permis d'avoir des chaussures, un logement, ou ne serait-ce que 50€ pour avoir à manger. _La mission locale ça peut vraiment servir à ceux qui sont dans le besoin_. Et quand on à 16 ans et qu'on est dans la rue, on est dans le besoin."

J'ai décroché mon premier emploi grâce à la mission locale

Les jeunes dans cette tranche d'âge sont très fortement touchés par le chômage, 22% sont sans emploi contre 10% de la population active. Lilian a 19 ans. "Au bout d'à peine une semaine, la mission locale m'a permis de décrocher mon premier emploi. C'est eux qui m'ont dit d'aller déposer mon CV, ma lettre de motivation. Au bout d'une semaine sans réponse, ma conseillère a envoyé un mail à l'entreprise, et le lendemain j'ai été appelé pour venir signer mon contrat au plus vite."

Sur l’agglomération rouennerie, 7000 jeunes sont accompagnés, et près de 3900 emplois ont été décrochés sur l'année 2016.