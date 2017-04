Les moniteurs d'auto-écoles de Vaucluse manifestent à Marseille contre l'ubérisation

Un tiers des écoles de conduite de Vaucluse manifeste ce mardi à Marseille pour refuser le tout internet pour passer le permis de conduire.

Les moniteurs d'auto-écoles manifestent ce mardi dans plusieurs villes de France dont Marseille. Une trentaine de moniteurs de Vaucluse (c'est le tiers des auto-écoles) est partie vers 6 heures du matin, pour participer à une opération "escargot", vers 8 heures aux portes de Marseille.

Les professionnels de la conduite protestent contre ce qu'ils appellent une "ubérisation de l'éducation routière" : Aujourd'hui, les jeunes qui veulent s'inscrire à l'examen du permis de conduire ne sont plus obligés de passer par une école de conduite, ils peuvent s'inscrire directement en ligne. Simplification administrative, explique le gouvernement.

"On va rentrer dans des entreprises, des machines à faire passer le permis de conduire et non pas dans des établissements d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière." - Patrick Maujard, CNPA

Les auto-écoles y voient un vrai danger, estimant que c'est préjudiciable à la sécurité routière, car cela encourage les jeunes à passer le code (ou à commander des leçons de conduite) via internet....

Et c'est un problème pour Patrick Maujard, porte-parole des auto-écoles pour le CNPA de Vaucluse (conseil national des professions de l'automobile). Il estime qu'il ne s'agit pas seulement de conditionner les candidats à passer le permis de conduire : "L'éducation routière se travaille sur le long terme. On accompagne nos élèves au permis de conduire, mais aussi dans toute cette éducation routière." Le message de prévention routière, la sensibilisation aux dangers de la route ne sont plus garantis, estiment les professionnels.

"Passer par internet, ce ne sont pas les forcément le même enseignant pour les suivre et pas forcément un suivi rigoureux", estime Patrick Maujard Partager le son sur : Copier

Les moniteurs demandent à ce que les candidats au permis de conduire continuent à s'inscrire en auto-écoles (ou en mairie).

"Il faut que les mairies mettent à disposition des jeunes des bornes d'inscription", estime Patrick Maujard Partager le son sur : Copier

Le Vaucluse compte 105 écoles de conduite.