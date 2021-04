Les motards en colère devant la préfecture de la Manche

Le projet de contrôle technique pour les motos est porté par l’Union Européenne et soutenu par les entreprises de contrôle technique mais la France pourrait s'y opposer selon les motards. Pour eux le contrôle technique est "inutile, coûteux et représente une contrainte supplémentaire pour les motards(es)" qui assurent qu'au quotidien ils entretiennent leur machine et qu'ils font confiance à leur concessionnaire lors de remplacements de pièces ou réparations. Ce matin ils étaient une centaine à s'être donné rendez-vous à La Glacerie pour cheminer tous ensemble vers Saint-Lô, à faible vitesse par la N13, en récupérant au passage d'autres participants du département.

"De l'argent facile sur le blouson des motards "

Paul Davy pour la Fédération Française des Motards en Colère dans la Manche : "On essaye de nous la faire à l'envers. Il est envisagé aujourd'hui une mise en place de ce contrôle technique obligatoire pour les motos en 2023. ça peut paraître une bonne idée sur le papier mais c'est mésestimer les motards qui entretiennent régulièrement leur machine seul ou avec leur concessionnaire. On sait très bien que c'est indispensable si on ne veut pas mourir sur la route. On a pas de carrosserie, nous. On fait donc très attention. Et on a pas besoin de nous le dire. Le contrôle technique on le fait à chaque sortie à moto. Cette idée est donc au final ridicule, un tracas de plus, une dépense pour rien". Aujourd'hui beaucoup de motards n'hésitent pas à dire "que ce projet de contrôle technique c'est faire de l'argent facile sur le blouson des motards"