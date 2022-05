Les Motards ont du cœur de retour sur les routes d'Ille-et-Vilaine ce dimanche

Pierre de Moncuit et Marie-Jo Ménager-Joulain de l'association Les Motards ont du coeur

27 ans que les Motards ont du cœur sillonnent les routes d'Ille-et-Vilaine pour venir en aide aux plus démunis. L'association, fondée en 1993, est prête pour sa balade solidaire. 800 participants sont attendus. Les motards ont rendez-vous à l'hippodrome de Saint-Malo à 14h00. "Ensuite, nous passons par Saint-Suliac et Combourg. L'arrivée est fixée en fin d'après-midi à Cesson", explique Pierre De Moncuit, président de l'association. L'inscription coûte 10 euros pour les adultes et 8 euros pour les moins de 12 ans. Une somme remise aux Restos du Cœur d'Ille-et-Vilaine à l'issue de la balade.

L'année dernière, Les Motards ont du cœur ont récolté plus de 13.000 euros de dons. "Des sous investis par les Restos du Cœur dans une chambre froide, un camion réfrigéré mais aussi dans les jardins de réinsertion", précise Marie-Jo Ménager-Joulain, membre de l'association. Pour cette 27ème édition, Les Motards ont du cœur espèrent récolter au moins la même somme.