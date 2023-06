Les motards de Bretagne ont du cœur, même sous la pluie, pour les "Restos du cœur"

Environ 140 motards ont participé à cet événement ce dimanche après-midi entre Paimpont et Rennes (Ille-et-Vilaine). Des motards venus soutenir les Restos du cœur du département, malgré la pluie. À la fin de cette journée, grâce aux dons des motards, les tickets d'inscription à la balade, la buvette et la vente d'équipements de moto, l'association "Les motards ont du cœur" ont pu remettre un chèque de 6.000 euros aux Restos du cœur.

"On se dit aussi que ça peut nous arriver un jour"

Initialement, 250 personnes s'étaient inscrites pour l'événement, mais la météo semble avoir démotivé certains motards. "À moto, rien ne nous arrête ! Même avec la pluie et le mauvais temps, on y va !", répond tout de même Carole, venue avec de la famille pour l'événement. "C'est une bonne action !", explique Myriam, elle aussi sur le départ, mais à l'arrière d'une grosse moto Honda pilotée par son compagnon, "on se dit aussi que ça peut nous arriver un jour d'être dans le besoin".

De nombreuses "motos de sécurité" accompagnaient le cortège. © Radio France - Thibault Delmarle

15.000 euros en 2022

En 2022, l'événement avait rapporté 15.000 euros aux Restos, un peu moins en 2021. "C'est très important pour nous le soutien des motards, depuis des années, ils apportent des dons financiers très importants qui nous permettent de compléter nos dons, acheter ce dont on a besoin, acheter ce qui nous manque le plus. Pour nous, c'est fondamental" reconnait responsable des Restos du cœur en Ille-et-Vilaine, Claude Sauze.