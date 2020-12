Les municipalités bretonnes aident leurs commerçants à l'approche de Noël

Après Brest, Quimper, Locronan, Lorient, c'est la municipalité de Concarneau qui annonce que le marché de Noël est annulé (mais les illuminations sont maintenues).

La ville va lancer une campagne de communication pour inciter les consommateurs à acheter local. La municipalité de Châteaulin présente également mercredi soir son plan de relance pour soutenir les commerces du centre-ville.

Des chèques cadeaux doublés

A Morlaix communauté (26 communes), ce sont carrément 300.000 euros qui sont mis sur la table. "C'est un plan global avec des chèques cadeaux (avec la CCI) : pour 20 euros de commande, vous allez pouvoir commander 40 euros dans les commerces locaux. On double la mise". Soit pour 40 euros dépensés, le chèque en vaut... 80 ! C'est ce qu'ont mis en place aussi ces dernières semaines Brest et Quimper.

"On a voulu en cette fin d'année difficile bouger sur deux aspects : le pouvoir d'achat de nos concitoyens et le soutien aux commerces locaux qui souffrent. On veut mettre un coup de booster sur cette fin d'année et le début de l'année prochaine car on pense aussi aux restaurateurs. On veut être au rendez-vous de cette année 2020 compliquée pour nos commerçants. Il faut leur donner de l'espoir".

Parmi les initiatives, "une place de marché" pour les commerçants, en bon français une "market place". "On va financer tout cela sans augmenter les impôts en bénéficiant d'un dispositif qui permet de lisser les surcoûts de la crise sanitaire sur cinq ans. Et on pioche dans de l'argent que l'on avait déjà."

Bus gratuit le samedi

Le commerce au centre-ville fonctionnera aussi s'il est accessible. A Quimper, le réseau QUB modifie son offre pour la période de Noël. Les transports en commun de Quimper seront gratuits tous le samedi et le dimanche toute la journée jusqu'à Noël. Le réseau propose aussi un Pass Noël au prix de 2 euros la journée pour des voyages illimités sur tout le réseau, du lundi 7 au 24 décembre. A Morlaix, le bus est gratuit le samedi pendant six mois !

