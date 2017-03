Les murs de clôture des maisons de Bessan doivent être crépis

Entre Agde et Pézenas, la commune de Bessan veut se faire belle. La mairie demande aux propriétaires des lotissements de crépir leur mur de clôture . Une obligation précisée sur les permis de construire.

Au bout de deux ans, le changement est visible. La quasi-totalité des murs de clôture des maisons neuves situées route de Béziers, route de Montblanc et chemin de l'Âne sont fraîchement crépis.

Depuis quelques années, nombre de maisons individuelles sont sorties de terre sur la commune de Bessan qui compte aujourd'hui 4 500 habitants. Et si beaucoup de propriétaires terminent les derniers travaux d'embellissement, certains "oublient" de crépir leur mur de clôture. .Résultat : des rues qui ressemblaient à un chanter à ciel ouvert . Depuis deux ans, la mairie est donc venue leur rappeler que c'est une obligation inscrite sur leur permis de construire. André Albertos, adjoint au maire en charge de la Vie Quotidienne, s'est emparé du dossier. Il adresse d'abord une lettre "sympathique" d'incitation. Et un an plus tard, s'il n'a pas reçu de réponse, il envoie une lettre recommandée avec accusé de réception.

En dialoguant, on arrive à peu près à nos fins

L'adjoint en charge de la Vie Quotidienne à Bessan

Il y en a qui préfèrent faire leur piscine...

André Albertos cherche à convaincre, pas à punir

Outre les lettres envoyées par la mairie de Bessan, le bouche à oreille fonctionne et la peur du qu'en dira-t-on aussi !

Le résultat est là : Bessan s'embellit et l'opération va être étendue à d'autres lotissements.