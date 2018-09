Vaucluse, France

Le gouvernement invite les partenaires sociaux à de nouvelles négociations sur l'assurance chômage. La C.F.D.T. participe à ces discussions, pour Frédéric Pelleing, il faut avant tout pérenniser le système de l'Unédic mis en place par les partenaires sociaux et qui gère les fonds de l'assurance chômage. Il convient aussi de mieux soutenir les chômeurs de longue durée et ceux qui ont 50 ans et plus et qui ont beaucoup de mal à retrouver un travail. Le secrétaire général de la CFDT de Vaucluse demande aux employeurs de prendre leurs responsabilités et d'embaucher.

Le Medef participe lui aussi à ces négociations, il estime que c'est "l'occasion de tout remettre à plat". Son président constate que la préoccupation numéro un des chefs d'entreprises, reste le recrutement. Olivier Piéri est le secrétaire général de la C.P.M.E., la Confédération des petites entreprises, qui regroupe 750 entreprises en Vaucluse, qui emploient quelques 7.000 salariés.

"Il y a de plus en plus de métiers et de secteurs en tension : la restauration et l'hôtellerie, mais aussi la métallurgie, on a besoin également d'assistants de gestion et tous les métiers liés aux services à la personne. Il faut notamment développer l'apprentissage."

