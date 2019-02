Les négociations salariales échouent à PSA, round décisif le 25 février

Les syndicats de PSA ont rejeté à l'unanimité ce jeudi soir les propositions d'augmentations salariales formulées par la direction qui se limitent au minimum prévu par l'accord NEC. Pour la prime d'intéressement et la prime pouvoir d'achat, il faudra revenir. Troisième round : le 25 février.

Poissy, France

C'était ce jeudi 14 février le deuxième round des négociations salariales au siège de PSA à Poissy, dans les Yvelines. Et c'est un échec. L'ensemble des organisations syndicales a rejeté les ultimes propositions de la direction, à savoir une enveloppe globale de 2,4 % dont 1,5 % pour les augmentations générales (avec un minimum de 27€ brut).

La discussion sur l’intéressement et la prime pouvoir d'achat ("prime Macron") a été reportée à plus tard. Seule concession de la direction : il y aura bien une prime pouvoir d'achat et elle sera aussi versée aux intérimaires, au prorata de leur présence dans l'usine, a appris ce jeudi France Bleu Belfort Montbéliard.

Déception des organisations syndicales

La plupart des organisations syndicales invoque les excellents résultats du groupe PSA pour réclamer un effort plus substantiel. D'autant que les 2,4 % proposés se résument au plancher prévu par le contrat NEC (Nouvel Élan pour la Croissance) qui engage à une augmentation minimum de 1% plus l'inflation. Ce sont les 2,4 % proposés par la direction.

"Nous sommes clairement très déçus. Ce que propose PSA n'est pas à la hauteur des résultats du groupe qu'on soupçonne comme étant forcément très bons. Par ailleurs, le silence de la direction sur les primes d'intéressement et de pouvoir d'achat est insoutenable. En ce 14 février, on parle avec une petite pointe d'humour de massacre de la Saint Valentin", exprime Patrick Michel délégué syndical central à Force Ouvrière.

"On ne comprend pas que la direction n'aille pas chercher plus haut que ça, alors que le groupe annonce des résultats exceptionnels. Sur la prime pouvoir d'achat (ou "prime Macron"), il y a une grosse attente des salariés. La CFE CGC pousse fort pour que les personnes non concernées par cette prime (au delà de trois Smic) soient compensées par d'autres mesures dans l'enveloppe globale des NAO", affirme Laurent Oechsel, délégué central CFE CGC.

Une troisième réunion a été fixée au lundi 25 février toujours à Poissy. Sans doute le round décisif à la veille de la publication des résultats du groupe PSA.