Les nems de mon enfance : du magasin de Sorbiers aux tables de chefs étoilés

La semaine dernière, la boutique Les nems de mon enfance , dans le quartier du Valjoly à Sorbiers, a fermé. Son propriétaire et fondateur, Sek Chhan, a décidé d'ouvrir un site de production beaucoup plus grand à La Talaudière.

"L'objectif est de faire découvrir mes produits au niveau national et européen", explique-t-il. "Aujourd'hui, on travaille beaucoup avec la grande distribution, avec les boucheries charcutiers traiteurs sur la Loire et on fait aussi des produits un peu plus haut de gamme pour des chefs étoilés".

ⓘ Publicité

La marque recrute une quinzaine de personnes

La contrepartie de cet agrandissement, c'est de ne plus vendre de nems et de samoussas en vente directe au grand public : "Malheureusement avec la forte demande on ne pourrait pas et puis on n'arrive pas à trouver du monde pour intégrer nos équipes, donc il a fallu qu'on abandonne effectivement la vente à emporter. Mais il y a d'autres projets qui sont en réflexion pour pouvoir vendre à nouveau directement aux particuliers".

Il manque à peu près une quinzaine de salariés à Sek Chhan pour mener ses projets à bien.

"On recherche des agents de production, mais avec une qualification assez spécifique parce que tout ce qui est cuisine asiatique, roulage de nems ou pliage de samoussas, ça demande une expérience. Et travailler dans le froid aussi parce qu'on est sur douze degrés".

La marque Les nems de mon enfance est présente dans de nombreuses grandes surfaces - Sek Chhan

Les nems de mon enfance - Sek Chhan

Une recette de famille

Sek Chhan tient surtout à ne pas dénaturer la recette qu'il tient de sa mère et de sa grand-mère : "Nous sommes des réfugiés du Cambodge que nous avons fui à cause de la guerre. J'ai voulu recréer nos produits avec des produits français. Avec ma mère on est des passionnés de cuisine, donc effectivement étant petit, je me suis toujours dit qu'un jour je commercialiserais ses recettes afin de les faire goûter au plus grand nombre".