Les notaires du Limousin s'inquiètent de l'annonce de nouvelles installations

Limousin, France

Le gouvernement vient d'ouvrir une porte à l'installation de plus de 700 nouveaux notaires en France, dont 6 en Limousin. C'est une nouvelle application de la loi Macron de 2015, qui avait mis le feu dans la profession en assouplissant les règles d'installation dans ce métier très régi et très "coopté" jusqu'alors.

Problème pour les notaires de la chambre interdépartementale en Limousin : ces nouvelles installations risquent de déstabiliser une profession qui dépend beaucoup du marché de l'immobilier, toujours incertain.

Y aura-t-il du travail pour tout le monde ?

En Haute-Vienne, par exemple, 43 notaires sont déjà installés, dont 3 l'année dernière. Alors avec 3 études de plus dans les mois qui viennent, la profession sera-t-elle pénalisée ? C'est ce que craint Philippe Hogrel, représentant des notaires du Limousin, notamment si le marché de l'immobilier ralentit : "quand le marché est très actif, nos études travaillent beaucoup. Mais mécaniquement, on travaille moins quand le marché baisse. Les études les plus solides résistent et évitent de licencier du personnel, mais celles qui auront le moins d'ancienneté risquent de pâtir encore plus de cette situation, notamment les jeunes installés".

Au contraire, les jeunes notaires diplômés saluent ces créations de postes car, jusqu'à présent, les jeunes notaires doivent très souvent attendre la retraite d'un notaire pour s'installer.

Mais les anciens jouent malgré tout le jeu : "pas d'accord, certes, mais nous accueillerons nos nouveaux confrères comme il se doit" affirment-ils.