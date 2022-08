Les nouveaux entrepôts fantômes, "dark stores", pas forcément bienvenus à Marseille

Pas d'enseigne, pas de lumière, que des rideaux baissés. Seul moyen de les repérer : le va et vient incessant des scooters par la porte coulissante. On les appelle les "dark stores", ou magasins fantômes. Ce sont ces mini-entrepôts qui s'installent de plus en plus dans nos centres-villes depuis les confinements et l'essor du commerce en ligne. Les livreurs de petites courses alimentaires ultra-rapides y récupérent les commandes faites en ligne.

À Marseille, il y a quelques mois s'installait Gopuff, une société américaine, cours Gouffé. Un peu plus récemment, l'entreprise turque Getir a ouvert son entrepôt boulevard Rabateau. Ils livrent des chips, des shampoings, des paquets de pâtes, et même des fruits et légumes frais ou des bouteilles d'alcool fort jusqu'à minuit passé la semaine, 2 heures du matin le week-end. Les surcoûts de livraison ne dépassent pas les deux euros, pour un minimum de commande très bas, de 10 euros en général, avec des promotions très régulièrement. Un modèle bien huilé mais qui fait polémique.

Ça part sur les trottoirs, côté gauche côté droit, en ne regardant pas. À côté il y a des personnes âgées qui sortent-Les riverains du Cours Gouffé à Marseille

Afin de livrer rapidement et devenir concurrentiels, ces entrepôts fantômes s'installent un plein centre-ville. Malgré l'absence de devanture, ils passent de moins en moins inaperçus. Les habitants des environs se plaignent de nuisances sonores en pleine nuit, de livraisons anarchiques incessantes, sans places adaptées pour les camions. La circulation devient parfois dangereuse. Michel, au conseil syndical de la copropriété à coté d'un de ces entrepôts est à bout : "ça sort sur des scooters, et puis après ça part sur les trottoirs, côté gauche côté droit, en ne regardant pas. À côté il y a des personnes âgées qui sortent". Pour lui, ce genre d'établissement n'a rien à faire en ville et serait plus adapté en périphérie.

Certains commerces de proximité ne sont plus rentable et sont forcé de vendre. © Radio France - Julie Gasco

Ils sont sur tout les réseaux sociaux, ce sont des montres qui arrivent-Le patron d'une supérette boulevard Baille

Certaines supérettes perdent des clients depuis l'arrivée des Dark stores. Boulevard Baille, un commerce implanté depuis une vingtaine d'années s'apprête à mettre la clef sous la porte. Pour Mounir, à la tête de cette alimentation, ces nouvelles entreprises y sont pour beaucoup : "On ne pourra jamais rien contre eux, ils ont des prix défiant toute concurrence, ils font de la pub, ils sont sur tous les réseaux sociaux, ce sont des montres qui arrivent".

Le maire de Marseille veut les interdire

Alors comme beaucoup d'édiles de tous bords politiques, le maire de Marseille, Benoit Payan, veut interdire ces magasins fantômes. Ces élus dénoncent l'absence d'un cadre juridique pour ce nouveau type d'établissement. Légalement, ce ne sont ni des commerces, car il n'y a pas de clients sur place, et ni vraiment des entrepôts. De fait, la régularisation est compliquée.

Un projet d'arrêté ministériel en cours

Le problème n'est pourtant pas nouveau. Ces plateformes de plus en plus visibles sur les panneaux publicitaires pullulent depuis les confinements successifs, propulsées par l'essor de la livraison à domicile en tout genre. Le mouvement a débuté à Paris d'abord, puis dans les autres grandes villes françaises comme Marseille. La nouveauté cet été, c'est le projet d'arrêté ministériel qui pourrait légaliser ces supermarchés sans clients. Des maires, qui essaient de les réguler, s'en inquiètent, tandis que le gouvernement assure que ce texte est "mis en concertation, pour recueillir les observations".