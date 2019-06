PHOTOS - Les nouveaux moteurs électriques sortent de l'usine PSA à Trémery

Trémery, France

Toutes les trois minutes environ, un moteur électrique tout neuf sort de cet atelier d'assemblage, réparti sur plus de 2000 mètres carré. La ligne ressemble à celle des moteurs thermiques, mais avec quelques petites nouveautés : "La ligne automatisée prépare le moteur électrique, et ensuite on a des postes manuels pour la partie habillage", explique le chef de projet, Pascal Didierjean. La différence avec le moteur thermique, c'est que la partie habillage est aussi sur AGV, ces chariots automatiques. Cette technologie nous permet d'être beaucoup plus flexible."

La ligne de production du moteur électrique © Radio France - Magali Fichter

Montée en puissance jusqu'en mars

Et heureusement parce que la ligne va beaucoup changer. Aujourd'hui, elle ne produit que 20 moteurs par jours, et il n'y a qu'une seule équipe de 16 personnes qui travaillent dessus. Mais elle va monter en puissance ces prochains mois : "Fin septembre, on doit atteindre le plein potentiel en une équipe, en octobre, une deuxième équipe va arriver, une troisième équipe en décembre, et la quatrième début mars." L'année prochaine, 120.000 moteurs devraient sortir de l'usine.

A la fin de la ligne de production, le moteur passe sur un banc de test © Radio France - Magali Fichter

Sortie de la première voiture équipée en septembre

La première voiture à être équipée de ces moteurs, c'est la DS3 crossback, 100% électrique, qui sortira en septembre. Ensuite ce sera au tour de la 208, et à terme, tous les modèles de la gamme seront proposés en version électrique. Par ailleurs, d'ici 2021, l'atelier "Step 2" ouvrira ses portes à Trémery. Lui produira 900.000 moteurs par an.