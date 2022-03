Les Nouvelles Menuiseries Grégoire de Saint Martial-d'Artenset en redressement judiciaire

L'histoire se répète pour la menuiserie industrielle de Saint-Martial-d'Artenset. Quatre ans après sa reprise par le fond d'investissement Prudentia en 2018, l'entreprise est à nouveau dans la tourmente.

Les dirigeants de cette société spécialisée en menuiseries extérieures ont dépose le bilan mardi matin devant le tribunal de commerce de Périgueux . En début d'après midi, ce même tribunal a validé un plan de redressement de deux mois. Deux administrateurs judiciaires et deux mandataires ont été nommés dans la foulée. Car il y a urgence. Il s'agit de s'assurer que les salaires des 247 employés seront bien payés en février. Preuve que la situation est tendue. Car la crise sanitaire est passée par là, impactant de plein fouet les repreneurs dès 2020. puis il y a eu la hausse vertigineuse du coût des matières premières et un carnet de commandes un peu trop léger pour assoir une trésorerie qui tienne le choc. Il y a pourtant eu des aides substantielles des collectivités, un PGE ( Prêt garanti par l'état) de plusieurs millions d'euros pour amortir les effets de la crise. Ca n'a pas suffi. Un nouveau rendez vous a été fixé au 27 avril. En espérant que d'ici là, un industriel se sera mis sur les rangs pour reprendre l'entreprise, et le plus de salariés possibles.