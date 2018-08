Limousin, France

C'est un peu tôt pour faire un bilan de la saison touristique, alors que septembre est un mois important, mais déjà, la tendance est bonne pour le Limousin. Constat dressé par Michel Durrieu, directeur du Comité régional du tourisme de Nouvelle-Aquitaine. Il répondait ce lundi à 8h15 aux 3 questions de Jérôme Edant.

La saison a-t-elle été bonne pour le territoire limousin ?

La saison n'est pas encore finie, puisque maintenant l'été commence très tard et finit de plus en plus tard. C'est une tendance observée depuis plusieurs années. Donc le mois de septembre compte énormément. Alors pour le Limousin, depuis le début de l'année, on a plutôt de bons résultats et une tendance importante de touristes étrangers, plus nombreux. C'est du à la promotion, et à l'offre qui s'est enrichie.

Que viennent-ils chercher ?

Bien sûr des espaces naturels privilégiés, l'authenticité, du patrimoine. Ils viennent découvrir la France, et aussi chercher une qualité des produits dans la gastronomie. La porcelaine, à Limoges, fait bien sûr aussi partie de leur parcours.

Michel Durrieu, directeur du CRT, était l'invité de France Bleu Limousin ce lundi matin. - © Comité régional du tourisme Nouvelle-Aquitaine

Les destinations du littoral ont été décevantes, alors est-ce que c'est un report de la clientèle vers le tourisme vert ou c'est une nouvelle clientèle ?

On a une évolution des marchés et des attentes. Le tourisme intérieur est en très forte progression. On passe peut-être un petit peu moins de temps sur le littoral, sans le délaisser, mais on fragmente ses vacances. On recherche le tourisme vert, les petits villages, les artisans... Et puis les gens bougent de plus en plus pendant leurs vacances. Ils se disent prêts à rouler 2 à 3h depuis leur lieu de vacances pour aller voir quelque-chose qui les intéresse.