Les objectifs de caméras d'Angénieux, à Saint-Héand, s'imposent dans le cinéma mondial

Les films The Whale et Notre-Dame Brûle ou encore la série Emily In Paris : les objectifs pour caméras de l'entreprise Angénieux, à Saint-Héand (Loire) ont été utilisés sur tous ces tournages. En plein festival de Cannes, coup de projecteur ce vendredi 26 mai sur cet atelier qui maîtrise une technique reconnue internationalement depuis près de 90 ans. Le directeur du site de Saint-Héans et directeur général du secteur cinéma chez Ingénieux, Christophe Remontet, est l'invité de la Nouvelle Eco de France Bleu Saint-Etienne Loire

France Bleu Saint-Etienne Loire : Le savoir-faire d'Angénieux est reconnu dans le monde entier, à tél point que vous êtes un habitué du festival de Cannes. Qu'est-ce que vous y faites ?

Christophe Remontet : Comme chaque année, depuis dix ans, nous rendons hommage à un directeur de la photo. Ce vendredi soir, nous rendons hommage à Barry Ackroyd, qui est un directeur de la photographie anglais de la BSC [British Society of Cinematographers, ndlr].

La photographie et les objectifs de cinéma, c'est votre spécialité. Il y a 400 salariés à Saint-Héand. Qu'est ce qui fait la particularité d'un objectif de cinéma ? Parce que vous faites aussi du matériel militaire, comme des jumelles ou des caméras thermiques...

Un matériel de cinéma allie une grande qualité optique, mais également une compatibilité avec tout un environnement qui a lieu sur un tournage de cinéma avec tous les accessoires, avec une très grande robustesse qui fait qui fait la particularité des optiques Angénieux.

Vous faites partie des leaders dans le marché mondial des objectifs de cinéma. Qu'est-ce qui fait qu'Angénieux se démarque ?

Cela fait bientôt 90 ans qu'on travaille dans le domaine de l'optique. Depuis, nous avons développé ce qu'on appelle un "Angénieux look", un mélange entre une douceur de l'image et une très grande résolution qui permet d'avoir des très grandes et belles images reproduites sur des très grands écrans qui font parfois que dix mètres de diagonale.

Est-ce que vous produisez beaucoup de ces optiques chaque année ?

Oui, nous en produisons plusieurs centaines mais c'est toujours du sur-mesure, du très haut de gamme. Ce sont des optiques dont les prix de vente pour nos clients professionnels, qui vont de 10 000 € jusqu'à 100 000 € pour une seule optique. Nos ateliers de mécanique permettent de réaliser des composants de très grande précision et nous faisons aussi l'assemblage et le test des produits en interne [à Saint-Héand, ndlr].

Pour qu'on regarde un film d'un autre oeil, pouvez-vous nous donner des exemples de films où vos optiques ont été utilisés ?

Parmi les films récents, nous avons The Whale [récompensé aux Oscars, ndlr] ou encore Notre-Dame Brûle de Jean-Jacques Annaud. En séries, il y a Emily in Paris [produite par Netflix]. Nos optiques sont aussi beaucoup utilisées sur les publicités, pour avoir un rendu de très belles images sur nos téléviseurs.