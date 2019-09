Les oléiculteurs des Alpes-Maritimes inquiets après la découverte de la bactérie Xylella fastidiosa

Les producteurs d'olives des Alpes-Maritimes sont inquiets après l'annonce de la contamination de deux oliviers par la bactérie Xylella Fastidiosa à Menton et Antibes. Il n'existe pas de traitement.

Alpes-Maritimes, France

On l'appelle la "lèpre des oliviers", la bactérie Xylella Fastidiosa a été détectée pour la première fois en France à sur deux oliviers à Menton et à Antibes dans les Alpes-Maritimes. Cette bactérie tue petit à petit les arbres et est transmise aux végétaux par les insectes suceurs comme les pucerons ou encore les punaises.

"Pour nous ce serait une catastrophe qu'elle se développe. Notre inquiétude est immense car la filière oléicole est emblématique avec nos arbres multicentenaires", affirme Jean-Philippe Frère, élu spécialiste des olives à lachambre d'agriculture du département.

Pour autant plusieurs exploitants du département appellent au calme. Alors que le ministère de l'Agriculture affirme que les arbres contaminés doivent être coupés, la chambre d'agriculture et la présidente du syndicat interprofessionnel de l'olive de Nice demandent de vérifier une nouvelle fois les résultats des analyse avant d'envisager des mesures plus radicales comme en Italie. Depuis l'arrivée de la bactérie dans le pays en 2013 dans la région des pouilles, un million d'oliviers sont morts.